Суд арестовал 247 млн гривен окружения Януковича и передал их АРМА

Суд наложил арест на 247 млн гривен окружения бывшего Президента Виктора Януковича, которые принадлежат Всеукраинскому банку развития и находились на счетах в Международном инвестиционном банке и передал их Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

По ходатайству прокурора Офиса генерального прокурора 13 января следственный судья наложил арест на денежные средства в сумме 247 млн ​​гривен.

16 января 2020 суд принял решение о передаче этих средств в управление АРМА и обязал Международный инвестиционный банк перечислить средства на счета АРМА.

Следовательно, 17 января Офис генерального прокурора обратился в АРМА с ходатайством о выполнении постановлений суда о наложении ареста на 247 млн ​​гривен и их передаче в управление АРМА.

Указанные средства были арестованы в уголовном производстве по легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружением Януковича.

Также изучается вопрос законности нахождения средств Всеукраинского банка развития на счетах Международного инвестиционного банка и устанавливаются причастные к этому решению лица.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем, Янукович и его сожительница в Сочи строят новое "Межигорье" и воруют воду у местных жителей.

ранее Янукович сообщил, что он был свергнут с поста, потому что его обманули.