Янукович и его сожительница в Сочи строят новое "Межигорье" и воруют воду у местных жителей, - СМИ

В последние недели СМИ активно публикуют информацию о том, что бывший президент Украины Виктор Янукович строит в Сочи "новое Межигорье", причем отнимая землю у местных жителей под это строительство. Также стало известно, что сожительница экс-президента в позапрошлом году судилась в России за участок земли в Краснодарском крае, где, предположительно, и построен новый особняк Януковича.

О том, как на самом деле обстоят дела сообщает "Страна".

На днях в Сети появился документ позапрошлогодней давности. Это решение суда, в который подавала сожительница Януковича - Любовь Полежай, вернувшая себе девичью фамилию Садыкова. Она обратилась в суд Сочи касательно земельного участка в Хостинском районе города, где расположен особняк Виктора Януковича.

Любовь Полежай (Садыкова) и Виктор Янукович. Фото: Страна

Гражданка Садыкова обратилась в суд по причине отказа "в согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане". Речь идет о 22 179 кв.м земли в Хостинском районе города Сочи.

В 2018 году Садыкова запрашивала конкретный тип назначения - сельскохозяйственное использование. И сочинские власти ей в этом отказали по причине того, что там предполагается стоить домами усадебного типа, а не вести сельхзедеятельность, а сам участок был частично расположен в зоне, где строят и реконструируют местную электрическую сеть. В итоге суд удовлетворил иск Садыковой со ссылкой ряд российский законов.

СМИ уже публиковали фото "нового Межигорья", которое Янукович якобы построил в Сочи. Дом там действительно похож на "хонку" в настоящем Межигорье.

Другой снимок этого дома еще в 2016 году публиковал российский телеканал "Дождь". Он предполагал, что это дача экс-президента со слов опрошенных местных жителей.

Усадьба Януковича. Фото: Страна

Местные утверждают, что дом построил Янукович и сильно возмущаются тому, что экс-президент Украины лишил их воды. Также на местных форумах жители недовольны соседством с такими хоромами, которые столь явно доминируют над всем пространством.

Напомним, ранее Янукович сообщил, что он был свергнут с поста, потому что его обманули.