подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Янукович и его сожительница в Сочи строят новое "Межигорье" и воруют воду у местных жителей, - СМИ
15 января 2020, среда, 11:44 66
Политика 2020-01-15T11:46:24+02:00
Українські Новини
Янукович и его сожительница в Сочи строят новое "Межигорье" и воруют воду у местных жителей, - СМИ

Янукович и его сожительница в Сочи строят новое "Межигорье" и воруют воду у местных жителей, - СМИ

Таня Войтюк
Виктор Янукович, Любовь Полежай, Сочи, Межигорье
Усадьба Януковича. Фото: Страна
Усадьба Януковича. Фото: Страна

В последние недели СМИ активно публикуют информацию о том, что бывший президент Украины Виктор Янукович строит в Сочи "новое Межигорье", причем отнимая землю у местных жителей под это строительство. Также стало известно, что сожительница экс-президента в позапрошлом году судилась в России за участок земли в Краснодарском крае, где, предположительно, и построен новый особняк Януковича. 

О том, как на самом деле обстоят дела сообщает "Страна".

На днях в Сети появился документ позапрошлогодней давности. Это решение суда, в который подавала сожительница Януковича - Любовь Полежай, вернувшая себе девичью фамилию Садыкова. Она обратилась в суд Сочи касательно земельного участка в Хостинском районе города, где расположен особняк Виктора Януковича. 

Любовь Полежай (Садыкова) и Виктор Янукович. Фото: СтранаЛюбовь Полежай (Садыкова) и Виктор Янукович. Фото: Страна

Гражданка Садыкова обратилась в суд по причине отказа "в согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане". Речь идет о 22 179 кв.м земли в Хостинском районе города Сочи. 

В 2018 году Садыкова запрашивала конкретный тип назначения - сельскохозяйственное использование. И сочинские власти ей в этом отказали по причине того, что там предполагается стоить домами усадебного типа, а не вести сельхзедеятельность, а сам участок был частично расположен в зоне, где строят и реконструируют местную электрическую сеть. В итоге суд удовлетворил иск Садыковой со ссылкой ряд российский законов.

СМИ уже публиковали фото "нового Межигорья", которое Янукович якобы построил в Сочи. Дом там действительно похож на "хонку" в настоящем Межигорье.

Другой снимок этого дома еще в 2016 году публиковал российский телеканал "Дождь". Он предполагал, что это дача экс-президента со слов опрошенных местных жителей. 

Усадьба Януковича. Фото: СтранаУсадьба Януковича. Фото: Страна

Местные утверждают, что дом построил Янукович и сильно возмущаются тому, что экс-президент Украины лишил их воды. Также на местных форумах жители недовольны соседством с такими хоромами, которые столь явно доминируют над всем пространством.  

Напомним, ранее Янукович сообщил, что он был свергнут с поста, потому что его обманули.

Больше новостей о: Виктор Янукович Любовь Полежай Сочи Межигорье

Новости
Кабмин назначил председателем НАПК Новикова 12:08 Обновляется
НАБУ сообщило экс-замминистра экономики Бровченко о подозрении 12:00
Малюська копит деньги со своей зарплаты министра, так как потом его никто не возьмет на работу 11:59
После праздника курс покупки рубля вырос, а продажи - упал 11:54
Не можете снять одну дуру: обнародована переписка Луценко с помощником Джулиани 11:50
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Новые эвакуаторы, забирающие машины за 60 секунд, выехали на улицы Киева 18:29
Скриншот:instagram.com/abdulaziztf
В Саудовскую Аравию пришла суровая зима 18:02
Полиция Киева определила самый криминальный район столицы 08:50
Фото и видео последствий прорыва теплотрассы в Киеве: затопленный ТЦ, пострадавшие люди и провалившийся асфальт 23:37
больше новостей
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Директор "Укрпочты" получает зарплату в два раза больше, чем президент США 18:30 Инфографика
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Иванисов в Раде. Фото: Страна
В Раду пришел осужденный за изнасилование депутат Иванисов 11:35
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Коболев и Витренко получат премию 1 млрд гривен, - политолог 20:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok