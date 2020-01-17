Суд заарештував 247 млн гривень оточення Януковича і передав їх АРМА

Суд наклав арешт на 247 млн гривень оточення колишнього Президента Віктора Януковича, які належать Всеукраїнського банку розвитку і знаходилися на рахунках в Міжнародному інвестиційному банку і передав їх Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора 13 січня слідчий суддя наклав арешт на грошові кошти в сумі 247 млн гривень.

16 січня 2020 суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА і зобов'язав Міжнародний інвестиційний банк перерахувати кошти на рахунки АРМА.

Отже, 17 січня Офіс генерального прокурора звернувся до АРМА з клопотанням про виконання постанов суду про накладення арешту на 247 млн гривень і їх передачі в управління АРМА.

Зазначені кошти були заарештовані у кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів за фінансовими операціями оточенням Януковича.

Також вивчається питання законності перебування коштів Всеукраїнського банку розвитку на рахунках Міжнародного інвестиційного банку та встановлюються причетні до цього рішенням особи.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом, Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів.

раніше Янукович повідомив, що він був скинутий з посади, тому що його обдурили.