Вместо Яременко председателем международного комитета назначили депутата Мережко

Верховная Рада назначила депутата Александра Мережко председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества парламента вместо Богдана Яременко, который заказывал в Раде проститутку.

За принятие проекта постановления №2751 проголосовали 317 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Яременко назначен членом комитета по международной политике.

До назначения председателем Мережко занимал должность члена комитета по вопросам правовой политики.

Он занимал должность заведующего кафедры права в Киевском лингвистическом универститете, доктор юридических наук.

Прошел в парламент 85-м номером по списку "Слуги народа".

Кроме того Рада назначила депутата от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщали Українські Новини, 2 декабря "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Ясько на должность председателя международного комитета Рады вместо Яременко.



11 ноября "Слуга народа" заявила о намерении поддержать отставку Яременко с должности председателя международного комитета.



Кроме того, Яременко уволился по собственному желанию из-за секс-скандала: он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.