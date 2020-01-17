подписаться на рассылку
24 24.35
26 27.05
˟
17 января 2020, пятница, 13:14 74
Верховная Рада и партии 2020-01-17T13:15:06+02:00
Українські Новини
Вместо Яременко председателем международного комитета назначили депутата Мережко

Вместо Яременко председателем международного комитета назначили депутата Мережко

Ольга Фандорина
Александр Мережко, Богдан Яременко, Верховная Рада
Александр Мережко. Фото: commons.com.ua
Александр Мережко. Фото: commons.com.ua

Верховная Рада назначила депутата Александра Мережко председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества парламента вместо Богдана Яременко, который заказывал в Раде проститутку.

За принятие проекта постановления №2751 проголосовали 317 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Яременко назначен членом комитета по международной политике.

До назначения председателем Мережко занимал должность члена комитета по вопросам правовой политики.

Он занимал должность заведующего кафедры права в Киевском лингвистическом универститете, доктор юридических наук.

Прошел в парламент 85-м номером по списку "Слуги народа".

Кроме того Рада назначила депутата от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича членом комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Как сообщали Українські Новини, 2 декабря "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатуру депутата Ясько на должность председателя международного комитета Рады вместо Яременко.


11 ноября "Слуга народа" заявила о намерении поддержать отставку Яременко с должности председателя международного комитета.

Кроме того, Яременко уволился по собственному желанию из-за секс-скандала: он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.

Больше новостей о: Александр Мережко Богдан Яременко Верховная Рада

Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука
Гончарук под крики "Ганьба" выступил в Раде
Новости
Правительство должно уйти в отставку, – Бойко 14:16
Плата за распределение газа в новом году будет осуществляться по отдельному счету 14:11 Пресс-релиз
В Украине появится уполномоченный по вопросам информации 14:11
Зеленский потребовал, чтобы за две недели нашли причастных к записи совещания у Гончарука 14:09
Атака на правительство Гончарука завершилась эпическим провалом олигархов, - блогер Леменов 14:09
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
Смелянский объяснил "слугам народа" свою гигантскую зарплату с помощью таблички "было-стало" 08:49 Документ
больше новостей
Премьером возмущались, а остальные министры не явились: как "слуги народа" заседали без Гончарука 23:55
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
43 чиновника в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 315 тысяч гривен: полный список 07:01
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Вместо Яременко председателем международного комитета назначили депутата Мережко
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok