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18 января 2020, суббота, 06:00 18
Жизнь 2020-01-18T06:00:02+02:00
Українські Новини
Как правильно и безопасно окунаться в ледяную воду на Крещение

Как правильно и безопасно окунаться в ледяную воду на Крещение

Елена Новикова
Прорубь, Крещение, ныряние в прорубь, правила безопасности
Крещение. Фото: pixabay
Крещение. Фото: pixabay

Не смотря на то, что в Православной церкви Украины утверждают, что купание в проруби на Крещение не приводит к духовному очищению и не свойственно украинцам, окунание в ледяную воду остается одной из традиций этого праздника. О том, что нужно знать о правилах безопасности во время окунания в прорубь, расскажут Українські Новини.

Правила безопасности:

  1. Перед погружением необходимо сделать разминку.
  2. Не стоит сразу же запрыгивать в воду или нырять вперед головой. Начните погружение с ног, а также намочите лицо, грудь, живот и спину. После этого окунитесь по шею. Если нырнуть с головой, то это может привести к резкому охлаждению организма.
  3. Выбирайте безопасный водоем для погружения.
  4. Не погружайтесь в одиночестве.
  5. Внимательно следите за детьми. Не окунайте в ледяную воду маленьких детей и детей со слабым иммунитетом.
  6. Во время погружения старайтесь за что-то держаться. Если почувствуете недомогание, то не погружайтесь дальше, а аккуратно выйдите на берег.
  7. Безопасное время пребывания в воде до 10 секунд. Людям, которые практикуют закаливание водой, врачи рекомендуют находиться в проруби не дольше 1,5-2 минут.
  8. После купания разотрите себя сухим полотенцем и наденьте теплую одежду, шапку и обувь. Одежда должна быть просторной и желательно без большого количества молний, пуговиц и шнурков. Обувь также должна быть просторной и теплой.
  9. Сразу перейдите в теплое помещение или машину. Выпейте горячего чаю.
  10. Ни в коем случае ни до, ни после погружения нельзя употреблять алкоголь. От сигарет также нужно отказаться. Ведь их влияние значительно ухудшает кровообращение в организме.

Также о правилах безопасности напоминает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Как сообщали Українські Новини, в Киеве оборудовали 16 мест для омовения водой на Крещение. Ранее врачи рассказали, кому нельзя погружаться в ледяную воду.

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