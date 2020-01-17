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17 января 2020, пятница, 12:15 28
Технологии 2020-01-17T12:23:24+02:00
Українські Новини
Эксперты обновили Топ-10 самых распространенных паролей, с учетом массовых утечек за 2019

Эксперты обновили Топ-10 самых распространенных паролей, с учетом массовых утечек за 2019

Елена Новикова
Взлом страницы, взлом сети, Хакеры, Пароли
Пароль. Фото: pixabay
Пароль. Фото: pixabay

В то время, как в Instagram массово взламывают странички, в DeviceLock проанализировали около 4,9 млрд уникальных пар логинов и паролей и определили пароли, которые являются самыми распространенными среди пользователей. Источники данных - сообщества, которые занимаются восстановлением паролей из хешей и теневые форумы, куда в выкладываются массовые утечки восстановленных и хешированых паролей. Об этом сообщает "Хабр".

Сообщается, что за 2019 год можно отметить следующие крупные утечки (свыше 25 млн пар логин/пароль), попавшие в данное исследование:

  • генеалогический сервис "MyHeritage" — 180 млн
  • приложение для фитнеса и учета питания "MyFitnessPal" — 49 млн
  • облачный сервис создания видео "Animoto" — 40 млн
  • онлайн магазин одежды "Shein.com" — 31 млн
  • образовательный портал "Chegg" — 29 млн
  • разработчик онлайновых игр "Zynga" — 26 млн

"Хочу обратить внимание на то, что цифры в списке выше, это не размер утечки, допущенной тем или иным сервисом, а количество расшифрованных паролей, доступных на момент данного исследования. Сами эти утечки могли происходить и раньше 2019 года, однако только в 2019 году стали доступны расшифрованные пароли", - говорится в сообщении.

На момент исследования в базе паролей:

  • 4,883,711,954 всего паролей (было 4,039,047,139)
  • 779,281,749 паролей содержат только цифры (было 652,395,037)
  • 1,275,706,800 паролей содержат только буквы (было 1,060,863,995)
  • 13,696,084 паролей содержат буквы кириллического алфавита (было 12,205,832)
  • 159,948,243 паролей содержат буквы, цифры и спецсимволы (было 129,628,109)
  • 3,126,556,695 паролей содержат 8 и более символов (было 2,604,395,502)

10 самых популярных паролей:

  • 123456
  • 123456789
  • qwerty
  • 12345
  • password
  • 12345678
  • qwerty123
  • 1q2w3e
  • 111111
  • 1234567890

10 самых популярных паролей из утечек только за 2019 год:

  • 123456
  • 123456789
  • 12345
  • qwerty
  • password
  • qwerty123
  • 1q2w3e
  • 12345678
  • 111111
  • 1234567890

10 самых популярных паролей, которые содержат только буквы:

  • qwerty
  • password
  • qwertyuiop
  • qwert
  • iloveyou
  • zxcvbnm
  • unknown
  • qazwsx
  • dragon
  • monkey

10 самых популярных паролей, которые содержат буквы, цифры и спецсимволы:

  • Aa123456.
  • )4ever
  • 1qaz@WSX
  • P@ssw0rd
  • p@ssw0rd
  • 123456QQAqqa_
  • 1qaz!QAZ
  • Spiritwear_2004
  • wowecarts@123
  • film@123

10 самых популярных кириллических паролей:

  • пароль
  • йцукен
  • я
  • любовь
  • привет
  • наташа
  • люблю
  • максим
  • андрей
  • солнышко

Как сообщали Українські Новини, СБУ разоблачила троих хакеров, которые украли у филиала АО "Укрпочта" около 200 тысяч гривен, притворившись, что тестируют програмное обеспечение. Также российские хакеры взломали сайт "Квартала 95" и сайт Burisma.

 

 

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