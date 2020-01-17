Эксперты обновили Топ-10 самых распространенных паролей, с учетом массовых утечек за 2019

В то время, как в Instagram массово взламывают странички, в DeviceLock проанализировали около 4,9 млрд уникальных пар логинов и паролей и определили пароли, которые являются самыми распространенными среди пользователей. Источники данных - сообщества, которые занимаются восстановлением паролей из хешей и теневые форумы, куда в выкладываются массовые утечки восстановленных и хешированых паролей. Об этом сообщает "Хабр". Сообщается, что за 2019 год можно отметить следующие крупные утечки (свыше 25 млн пар логин\/пароль), попавшие в данное исследование: генеалогический сервис "MyHeritage" — 180 млн приложение для фитнеса и учета питания "MyFitnessPal" — 49 млн облачный сервис создания видео "Animoto" — 40 млн онлайн магазин одежды "Shein.com" — 31 млн образовательный портал "Chegg" — 29 млн разработчик онлайновых игр "Zynga" — 26 млн "Хочу обратить внимание на то, что цифры в списке выше, это не размер утечки, допущенной тем или иным сервисом, а количество расшифрованных паролей, доступных на момент данного исследования. Сами эти утечки могли происходить и раньше 2019 года, однако только в 2019 году стали доступны расшифрованные пароли", - говорится в сообщении. На момент исследования в базе паролей: 4,883,711,954 всего паролей (было 4,039,047,139) 779,281,749 паролей содержат только цифры (было 652,395,037) 1,275,706,800 паролей содержат только буквы (было 1,060,863,995) 13,696,084 паролей содержат буквы кириллического алфавита (было 12,205,832) 159,948,243 паролей содержат буквы, цифры и спецсимволы (было 129,628,109) 3,126,556,695 паролей содержат 8 и более символов (было 2,604,395,502) 10 самых популярных паролей: 123456 123456789 qwerty 12345 password 12345678 qwerty123 1q2w3e 111111 1234567890 10 самых популярных паролей из утечек только за 2019 год: 123456 123456789 12345 qwerty password qwerty123 1q2w3e 12345678 111111 1234567890 10 самых популярных паролей, которые содержат только буквы: qwerty password qwertyuiop qwert iloveyou zxcvbnm unknown qazwsx dragon monkey 10 самых популярных паролей, которые содержат буквы, цифры и спецсимволы: Aa123456. )4ever 1qaz@WSX P@ssw0rd p@ssw0rd 123456QQAqqa_ 1qaz!QAZ Spiritwear_2004 wowecarts@123 film@123 10 самых популярных кириллических паролей: пароль йцукен я любовь привет наташа люблю максим андрей солнышко Как сообщали Українські Новини, СБУ разоблачила троих хакеров, которые украли у филиала АО "Укрпочта" около 200 тысяч гривен, притворившись, что тестируют програмное обеспечение. Также российские хакеры взломали сайт "Квартала 95" и сайт Burisma.