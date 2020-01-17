Эксперты обновили Топ-10 самых распространенных паролей, с учетом массовых утечек за 2019

В то время, как в Instagram массово взламывают странички, в DeviceLock проанализировали около 4,9 млрд уникальных пар логинов и паролей и определили пароли, которые являются самыми распространенными среди пользователей. Источники данных - сообщества, которые занимаются восстановлением паролей из хешей и теневые форумы, куда в выкладываются массовые утечки восстановленных и хешированых паролей. Об этом сообщает "Хабр".

Сообщается, что за 2019 год можно отметить следующие крупные утечки (свыше 25 млн пар логин/пароль), попавшие в данное исследование:

генеалогический сервис "MyHeritage" — 180 млн

приложение для фитнеса и учета питания "MyFitnessPal" — 49 млн

облачный сервис создания видео "Animoto" — 40 млн

онлайн магазин одежды "Shein.com" — 31 млн

образовательный портал "Chegg" — 29 млн

разработчик онлайновых игр "Zynga" — 26 млн

"Хочу обратить внимание на то, что цифры в списке выше, это не размер утечки, допущенной тем или иным сервисом, а количество расшифрованных паролей, доступных на момент данного исследования. Сами эти утечки могли происходить и раньше 2019 года, однако только в 2019 году стали доступны расшифрованные пароли", - говорится в сообщении.

На момент исследования в базе паролей:

4,883,711,954 всего паролей (было 4,039,047,139)

779,281,749 паролей содержат только цифры (было 652,395,037)

1,275,706,800 паролей содержат только буквы (было 1,060,863,995)

13,696,084 паролей содержат буквы кириллического алфавита (было 12,205,832)

159,948,243 паролей содержат буквы, цифры и спецсимволы (было 129,628,109)

3,126,556,695 паролей содержат 8 и более символов (было 2,604,395,502)

10 самых популярных паролей:

123456

123456789

qwerty

12345

password

12345678

qwerty123

1q2w3e

111111

1234567890

10 самых популярных паролей из утечек только за 2019 год:

123456

123456789

12345

qwerty

password

qwerty123

1q2w3e

12345678

111111

1234567890

10 самых популярных паролей, которые содержат только буквы:

qwerty

password

qwertyuiop

qwert

iloveyou

zxcvbnm

unknown

qazwsx

dragon

monkey

10 самых популярных паролей, которые содержат буквы, цифры и спецсимволы:

Aa123456.

)4ever

1qaz@WSX

P@ssw0rd

p@ssw0rd

123456QQAqqa_

1qaz!QAZ

Spiritwear_2004

wowecarts@123

film@123

10 самых популярных кириллических паролей:

пароль

йцукен

я

любовь

привет

наташа

люблю

максим

андрей

солнышко

Как сообщали Українські Новини, СБУ разоблачила троих хакеров, которые украли у филиала АО "Укрпочта" около 200 тысяч гривен, притворившись, что тестируют програмное обеспечение. Также российские хакеры взломали сайт "Квартала 95" и сайт Burisma.