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17 января 2020, пятница, 11:22 218
Кабмин 2020-01-17T11:23:48+02:00
Українські Новини
Кабмин продолжает работать в штатном режиме, - Милованов

Кабмин продолжает работать в штатном режиме, - Милованов

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Кабмин, Тимофей Милованов, Увольнение, Алексей Гончарук
Тимофей Милованов Фото: womo.ua
Тимофей Милованов Фото: womo.ua

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что Кабинет Министров работает в штатном режиме.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я поддерживаю премьер-министра. Это решение сильного командного человека, который доверяет Президенту. Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения Владимира Зеленского", - написал министр.

Он добавил, что гордится работой с Президентом, премьер-министром и другими министрами.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке.

Также Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке. 

15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.

Тем временем Зеленский рассматривает отставку Гончарука, хотя не имеет на это права. 

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