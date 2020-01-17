Кабмин продолжает работать в штатном режиме, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что Кабинет Министров работает в штатном режиме.Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини."Я поддерживаю премьер-министра. Это решение сильного командного человека, который доверяет Президенту. Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения Владимира Зеленского", - написал министр.Он добавил, что гордится работой с Президентом, премьер-министром и другими министрами.Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке.Также Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке. 15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.Тем временем Зеленский рассматривает отставку Гончарука, хотя не имеет на это права.