Кабмин продолжает работать в штатном режиме, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что Кабинет Министров работает в штатном режиме.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Я поддерживаю премьер-министра. Это решение сильного командного человека, который доверяет Президенту. Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения Владимира Зеленского", - написал министр.



Он добавил, что гордится работой с Президентом, премьер-министром и другими министрами.



Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке.



Также Рада отменила час вопросов к правительству в связи с заявлением Гончарука об отставке.



15 января в Интернете была распространена аудиозапись якобы совещания, в котором Гончаруку приписываются слова, что Президент Владимир Зеленский имеет поверхностные представления об экономике, а также признание в том, что он профан в экономике.



Тем временем Зеленский рассматривает отставку Гончарука, хотя не имеет на это права.