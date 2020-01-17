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17 января 2020, пятница, 09:15 9
Верховная Рада и партии 2020-01-17T09:21:28+02:00
Українські Новини
"Воры в законе", борьба с коррупцией и рестораны: чем займется Рада в четверг

"Воры в законе", борьба с коррупцией и рестораны: чем займется Рада в четверг

Надежда Комендантова
Повестка дня, Богдан Яременко
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу намерена назначить депутата Александра Мережко председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества парламента вместо Богдана Яременко (оба - "Слуга народа"), который договаривался о сексе с девушкой за 100 долларов в час, из-за украинского пранкера под ником "Джокер".

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Рада начнет заседание с рассмотрения проектов постановлений №2318-1-П об отмене принятия закона о формате единого юридического лица для таможенных органов и №2751 о назначении нового председателя международного комитета, законопроектов №2513 о понятиях "вор в законе" и "преступное сообщество" во 2-м чтении.

Далее парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2653 относительно местного самоуправления, №2500 о противодействии коррупции, №1111 о финансовом лизинге, №2166 об устранении дискриминации по кругу плательщиков, №1109 о кредитовании, №2315 относительно содержания под стражей и №2136 относительно ресторанного хозяйствования.

Как сообщали Українськi Новини, 16 декабря Рада возобновила участие украинской делегации в сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.

Также 18 декабря Рада приняла законопроект о легализации игорного бизнеса

 

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