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16 января 2020, четверг, 08:45 305
Верховная Рада и партии 2020-01-16T08:46:48+02:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса

Сегодня Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Повестка дня, Легализация игорного бизнеса, Игорный бизнес
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроект №2285 о легализации игорного бизнеса.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Вначале Рада утвердил календарный план 3-й сессии (№2745), рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2285 о легализации игорного бизнеса и №2691 об обсуждении и принятии законопроектов в разные дни, во 2-м чтении - законопроекты №1209-1 и №1210 об администрировании налогов и №0901 о полном среднем общем образовании.

Далее парламент рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2661 и №2660 об изменениях бюджетный кодекс и госбюджет 2020 года, во 2-м чтении - №2492 об электронном документообороте в Раде, №0863 о защите лиц с инвалидностью, №0930 об обеспечении питанием переселенцев.

Кроме того в повестке дня указаны в 1-м чтении законопроекты №2540 о закупке лекарств специализированными организациями, №2590 касательно гражданства, №1111 о финансовом лизинге, №2166 касательно единого социального взноса, №1109 о кредитных договорах, №2315 об отмене участие сторон при рассмотрении в суде апелляции на арест, №2412-д и №2414-д о разведке и изменения в связи с его принятием, №2136 о ресторанном хозяйстве, №2255 о национальном органе интеллектуальной собственности, №2259 о защите торговых марок, №2259 о патентном законодательстве, №2379 об инвентаризации лесов, №2351 о животноводстве и ростительном мире и №2083 касательно пенсий.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря Рада направила на доработку законопроект о легализации игорного бизнеса.


Министр внутренних дел Арсен Аваков поручил Национальной полиции с 16:00 пятницы, 20 декабря, прекратить функционирование игорных клубов, заведений и лотерей.

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Сегодня Рада рассмотрит законопроект о легализации игорного бизнеса
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