"Злодії в законі", боротьба з корупцією і ресторани: чим займеться Рада в четвер

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю має намір призначити депутата Олександра Мережка головою комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці парламенту замість Богдана Яременка (обидва - "Слуга народу"), який домовлявся про секс з дівчиною за 100 доларів в годину, через українського пранкери під ніком "Джокер".

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно йому, Рада почне засідання з розгляду проектів постанов №2318-1-П про скасування прийняття закону про форматі єдиного юридичної особи для митних органів і №2751 про призначення нового голови міжнародного комітету, законопроектів №2513 про поняття "злодій в законі" і "злочинне співтовариство" у 2-му читанні.

Далі парламент розгляне в 1-му читанні законопроекти №2653 щодо місцевого самоврядування, №2500 про протидію корупції, №1111 про фінансовий лізинг, №2166 про усунення дискримінації по колу платників, №1109 про кредитування, №2315 щодо утримання під вартою і №2136 щодо ресторанного господарювання.

Як повідомляли Українські Новини, 16 грудня Рада відновила участь української делегації у сесіях Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в 2020 році.

Також 18 грудня Рада прийняла законопроект про легалізацію грального бізнесу