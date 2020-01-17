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17 января 2020, пятница, 08:45 47
Политика 2020-01-17T08:46:33+02:00
Українські Новини
Сегодня Бородянский представит скандальный законопроект о дезинформации

Сегодня Бородянский представит скандальный законопроект о дезинформации

Надежда Комендантова
Владимир Бородянский, Законопроект, Дезинформация, Свобода слова
Журналист. Фото: Факты
Журналист. Фото: Факты

Сегодня министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представит проект закона о дезинформации, через который, по мнению главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, Кабмин хочет ввести запрет на занятие журналистикой.

Предполагается, что согласно данному законопроекту, будет предусмотрено внедрение должности омбудсмена по вопросам информации, который будет противодействовать дезинформации, усиление ответственности за распространение журналистами фейков, а также создание самоуправляющейся организации, которая разработает для работников СМИ рекомендации относительно профессиональных стандартов и этики и будет следить за их соблюдением, а также защищать медийщиков.

По словам первого заместителя Министра культуры Анатолия Максимчука, текст законопроекта о дезинформации готов и его обнародует Минкультуры 17 января. Публичное обсуждение продлится месяц, потом Правительство и передача в парламент.

Место проведения презентации: ул. Московская, 2, Освитория хаб. Вход на мероприятие - по редакционным удостоверениям. 

Как сообщали Українські Новини, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский допускал действие уголовной ответственности журналистов за дезинформацию до возвращения Украиной оккупированных территорий в случае принятия соответствующего законопроекта.

Ранее Бородянский приравнял заказные новости к государственной измене и предложил привлекать к уголовной ответственности авторов за дезинформацию.

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