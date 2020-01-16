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16 января 2020, четверг, 18:42 14
Верховная Рада и партии 2020-01-16T19:03:44+02:00
Українські Новини
Рада одобрила бесплатное питание для детей переселенцев

Рада одобрила бесплатное питание для детей переселенцев

Таня Войтюк
Переселенцы, Дети, Донбасс, Верховна Рада
Еда. Фото: pixabay
Еда. Фото: pixabay

Помимо того, что Зеленский хочет ввести в ТКГ вынужденных переселенцев с Донбасса, Верховная Рада обеспечила бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц и детей, пострадавших в результате боевых действий, в школах и высших учебных заведениях.

За принятие законопроекта №0930 в целом проголосовали 355 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности такие дети, обучающиеся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях независимо от формы собственности обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Кроме того, предусмотрено, что детям грудного возраста и детям второго года жизни, которые входят в состав малообеспеченных семей и/или пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и имеющих статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий и вооруженных конфликтов, или из числа внутренне перемещенных лиц, за счет государства гарантируется обеспечение детским питанием.

Ранее Українські Новини писали о том, что пересечение границы с Крымом для детей стало проще.

Напомним, в ноябре Кабмин разрешил пересекать линию разграничения на Донбассе детям по свидетельству о рождении и временному удостоверению.

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