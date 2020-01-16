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16 января 2020, четверг, 16:30 45
Политика мира 2020-01-16T16:36:39+02:00
Українські Новини
Новый премьер РФ писал музыку для Лепса, - росСМИ

Новый премьер РФ писал музыку для Лепса, - росСМИ

Анна Рудык
Григорий Лепс, Михаил Мишустин, Премьер-министр России
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru
Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Недавно назначенный председателем правительства России Михаил Мишустин писал музыку для популярного российского певца Григория Лепса, которому Латвия недавно запретила въезд в страну. Об этом сообщают "Ведомости".

Так, сообщается, что в реестре Российского авторского общества (РАО) Мишустин указан автором музыки для "Настоящей женщины" с альбома Лепса "Пенсне" 2011 года и "Золы" с альбома "Апгрейд" 2016-го. Дата рождения, указанная в реестре, совпадает с датой рождения самого Мишустина. Кроме того, "Ведомости" нашли поздравления Германа Грефа ко дню рождения Мишустина, датированные 2012 годом. Греф назвал Мишустина "композитором, который пишет прекрасную музыку" и отметил, что некоторые написанные им песни стали хитами.

А представители Лепса эту информацию отрицают, заявляя, что автор музыки простой однофамилец, а не сам глава ФНС РФ. Сам певец также отрицает причастность Мишустина к работе над его песнями: "Ну что вы, это слухи! О чем вы говорите! Где музыка и где Мишустин? О чем вы говорите! Политики пусть занимаются политикой, а нам музыкантам оставьте музыку".

Представители Мишустина пока не предоставили свой комментарий. Также изданию сообщили, что Мишустин сочиняет частушки, эпиграммы и сатирические куплеты. По словам источников, после того как Мишустин возглавил ФНС РФ, там стали регулярно проводить концерты для сотрудников. Также в налоговой службе появилась и самодеятельность — сотрудники исполняют частушки и поют на капустниках.

Также автор текста песни "Зола" Александр Вулых подтвердил в комментарии изданию РБК, что музыку для Лепса, в том числе и "Настоящую женщину", действительно сочинил глава ФНС Михаил Мишустин. По словам Вулых, для Мишустина музыка — это хобби, которое тот предпочитает не афишировать.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о изменениях в Конституцию.

Ранее, после новостей об отставке правительства РФ, курс рубль обвалился. 

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