Латвия запретила певцу Лепсу въезжать в страну

Латвия включила известного российского певца Григория Лепса в перечень лиц, которым запрещен въезд в страну.

О соответствующем решении сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Решение было принято на основании оценки органов безопасности и второй части 61 статьи закона "Об иммиграции". Лепсу запрещено въезжать на территорию Латвии на неопределенное время.

Ранее министр юстиции Янис Борданс критиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса за то, что он не включил Лепса в черный список, а наоборот, посетил его концерт в Юрмале.

Лепс находится в черных списках нескольких стран. Например, ему запрещен въезд в Литву.

Минфин США заявил, что Григорий Лепс связан с преступным синдикатом "Братский круг". По мнению американских следователей, он мог быть курьером в этой мафиозной структуре. "Братский круг" считается преступной сетью, созданной на постсоветском пространстве и действующей в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и Латинской Америке. Профилем деятельности группировки следователи назвали отмывание денег и торговлю наркотиками.

И хотя сам Григорий Лепс отрицает свою связь с мафией, на многих видеозаписях и фотографиях видно, как певец встречается с лидерами преступной группировки и выступает на их юбилеях.