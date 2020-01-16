подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 16:02 35
Судебная власть 2020-01-16T16:04:06+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса

Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса

Анна Рудык
Николай Чаус, Экстрадиция, Офис Генпрокурора
Судья Николай Чаус. Фото: 24tv.ua
Судья Николай Чаус. Фото: 24tv.ua

Офис генерального прокурора засекретил информацию об экстрадиции из Молдовы в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.

Также офис сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Кроме того, ссылаясь на указанные моменты, офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука из Литвы, а также экс-министра угольной промышленности Эдуарда Ставицкого из Израиля.

Как сообщали Українськi Новини, у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко отрицает свою связь с экс-судьей Чаусом. 

Также 19 июля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Чауса, подозреваемого в коррупции.

Больше новостей о: Николай Чаус Экстрадиция Офис Генпрокурора

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Новости
Сегодня День памяти киборгов: что известно о 242 днях подвигов и обороны Донецкого аэропорта 16:32
Новый премьер РФ писал музыку для Лепса, - росСМИ 16:30
Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса 16:02
Более 100 домов остались без тепла в результате прорыва трубы на Виноградаре 15:52
Рейдеры Микитася обвинили министра юстиции Малюську в непрофессионализме, - СМИ 15:47
больше новостей
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
Рада поддержала закон о введении соцпомощи для пенсионеров, достигших 80 лет 19:18
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
больше новостей
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Премии, надбавки, матпомощь и оздоровительные - кто из министров получил больше всех в декабре 17:40 Инфографика
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok