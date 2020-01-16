Офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции Чауса

Офис генерального прокурора засекретил информацию об экстрадиции из Молдовы в Украину бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, информация по делу касается правоотношений, которые вытекают из уголовного и уголовно-процессуального законодательства, и не может быть предоставлена СМИ.

Также офис сообщил, что информация по делу составляет тайну досудебного следствия, в связи с чем она не может быть обнародована.

Кроме того, ссылаясь на указанные моменты, офис генпрокурора засекретил информацию об экстрадиции бывшего председателя правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука из Литвы, а также экс-министра угольной промышленности Эдуарда Ставицкого из Израиля.

Как сообщали Українськi Новини, у жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову.

Тем временем Порошенко отрицает свою связь с экс-судьей Чаусом.

Также 19 июля Государственное бюро расследований начало расследовать возможную причастность окружения Порошенко к вывозу из Украину экс-судьи Чауса, подозреваемого в коррупции.