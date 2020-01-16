Офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію Чауса

Офіс генерального прокурора засекретив інформацію про екстрадицію з Молдови в Україну колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса.

Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит Українських Новин.

Згідно відповіді, інформація у справі стосується правовідносин, які випливають з кримінального та кримінально-процесуального законодавства, і не може бути надана ЗМІ.

Також офіс повідомив, що інформація по справі становить таємницю досудового слідства, у зв'язку з чим вона не може бути оприлюднена.

Крім того, посилаючись на зазначені моменти, офіс генпрокурора засекретив інформацію про екстрадицію колишнього голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації Петра Вовчука з Литви, а також екс-міністра вугільної промисловості Едуарда Ставицького з Ізраїлю.

Як повідомляли Українські Новини, у дружини Чауса вилучили речові докази у справі про причетність Порошенка до вивезення екс-судді у Молдову.

Тим часом Порошенко заперечує свій зв'язок з екс-суддею Чаусом.

Також 19 липня Державне бюро розслідувань почало розслідувати можливу причетність оточення Порошенка до вивезення з України екс-судді Чауса, підозрюваного в корупції.