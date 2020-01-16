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  • Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії
16 січня 2020, четвер, 15:40 17
Світ 2020-01-16T17:30:03+02:00
Українські Новини
Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії

Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії

Ярина Вацяк
Відставка уряду, Росія, Путін, Медвєдев Дмитро, Михайло Мішустін
Михайло Мішустін. Фото: kremlin.ru
Михайло Мішустін. Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін призначив новим головою уряду РФ Михайла Мішустіна після відставки Дмитра Медведєва.

Текст указу опублікований на сайті Кремля. Документ набрав чинності з дня його підписання, пише Interfax.ru.

Раніше в четвер Держдума підтримала кандидатуру Мішустіна на пост прем'єр-міністра РФ. Він отримав 383 голоси на свою підтримку, 41 людина утрималася, ніхто не проголосував проти.

Напередодні Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Після цього уряд прийняв рішення піти у відставку.

Відповідно до статті 112 Конституції голова уряду не пізніше тижневого строку після призначення має представити президентові кандидатури на посади заступників голови уряду і федеральних міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни в Конституцію.

Після новин про відставку уряду РФ курс рубль обвалився.

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