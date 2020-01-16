Путін призначив Мішустіна новим прем'єр-міністром Росії

Президент Росії Володимир Путін призначив новим головою уряду РФ Михайла Мішустіна після відставки Дмитра Медведєва.

Текст указу опублікований на сайті Кремля. Документ набрав чинності з дня його підписання, пише Interfax.ru.

Раніше в четвер Держдума підтримала кандидатуру Мішустіна на пост прем'єр-міністра РФ. Він отримав 383 голоси на свою підтримку, 41 людина утрималася, ніхто не проголосував проти.

Напередодні Путін у своєму посланні Федеральним зборам озвучив пропозиції щодо зміни Конституції. Після цього уряд прийняв рішення піти у відставку.

Відповідно до статті 112 Конституції голова уряду не пізніше тижневого строку після призначення має представити президентові кандидатури на посади заступників голови уряду і федеральних міністрів.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що уряд РФ у повному складі йде у відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним Зборам про зміни в Конституцію.

Після новин про відставку уряду РФ курс рубль обвалився.