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15 января 2020, среда, 19:13 47
Политика мира 2020-01-15T19:30:01+02:00
Українські Новини
Путин предложил главу ФНС Мишустина на должность премьера

Путин предложил главу ФНС Мишустина на должность премьера

Елизавета Кесельман
Путин, Россия, Президент РФ, Госдума России, Премьер-министр России, Михаил Мишустин
Михаил Шустин.Фото: Пресс-служба президента РФ
Михаил Шустин.Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин предложил главу Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Об этом передает Интерфакс.Россия.

Согласно сообщению, Путин на рабочей встрече с Мишустиным заручился его согласием.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сообщила пресс-служба Кремля.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что заседание по кандидатуре на пост премьера пройдет в 9 утра в четверг.

Кто такой Михаил Мишустин

53-летний Мишустин возглавляет ФНС с 2010 года. До назначения на эту должность он был президентом группы компаний UFG - "одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями", говорится в биографии Мишустина на сайте ФНС.

На государственную службу Мишустин пришел в 1998 году, когда занял должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года был заместителем министра по налогам и сборам.

В 2004-2006 годах Мишустин руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, а в 2007-2008 - Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр России Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о изменениях в Конституцию заявил, что правительство РФ в полном составе уходит в отставку.

Но в то же время, глава РФ попросил действующее правительство исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. 

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