подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 14:56 58 Документ
Общество 2020-01-16T15:04:36+02:00
Українські Новини
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ

Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ

Ярина Вацяк
Zara Home, Интернет-магазин, Русский язык, Языковой вопрос, Украинский язык, Zara
Zara Фото: facebook/Zara
Zara Фото: facebook/Zara

В то время, когда запрет на русскоязычную рекламу вступил в силу, торговая сеть Zara Home заявила покупателю из Киева, что для Украины на сайте не предусмотрен украинский язык, только английский и русский.

Соответствующее письмо компании опубликовал сайт "Главком".

Киевлянин интересовался, почему сайт компании не дает возможности делать покупки с территории Украины на государственном языке. В компании Zara, продающей в Украине одежду, домашний текстиль и предметы для дома подтверждают, что украинский язык на их сайте недоступен.

В отделе обслуживания клиентов компании сообщили, что "для Вашей страны предусмотрены только русский и английский языки".

Как сообщали Українські Новини, 25 апреля Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024.

Тем временем, 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают перевод всех русскоязычных школ на украинский язык обучения.

Больше новостей о: Zara Home Интернет-магазин Русский язык Языковой вопрос Украинский язык Zara

Еврейская община обвинила магазин из Тернополя в а...
Вакарчук шесть лет назад призывал "вынести за скоб...
Мэр латвийского города нарушил Конституцию, загово...
Украинцы смогут бесплатно учить украинский язык в ...
Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Новости
Милованов считает Гончарука лучшим премьером за всю историю Украины 15:25
Нацполиция открыла дело о возможной слежке за экс-послом США Йованович 15:07
Атака на сайт "Квартала 95" и Burismа: Нацполиция открыла дело 15:00
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Киевский метрополитен построит две новые линии метро 14:48
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
Министр Дубилет получил зарплату за декабрь всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и матпомощь 16:01
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен 15:47 Документ
больше новостей
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok