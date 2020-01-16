Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ

В то время, когда запрет на русскоязычную рекламу вступил в силу, торговая сеть Zara Home заявила покупателю из Киева, что для Украины на сайте не предусмотрен украинский язык, только английский и русский. Соответствующее письмо компании опубликовал сайт "Главком". Киевлянин интересовался, почему сайт компании не дает возможности делать покупки с территории Украины на государственном языке. В компании Zara, продающей в Украине одежду, домашний текстиль и предметы для дома подтверждают, что украинский язык на их сайте недоступен. В отделе обслуживания клиентов компании сообщили, что "для Вашей страны предусмотрены только русский и английский языки". Как сообщали Українські Новини, 25 апреля Рада приняла закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Ранее Рада увеличила квоты украинского языка на телевидении до 90% с 2024. Тем временем, 49% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), поддерживают перевод всех русскоязычных школ на украинский язык обучения.