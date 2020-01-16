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16 січня 2020, четвер, 14:56 75
Суспільство 2020-01-16T16:07:31+02:00
Українські Новини
Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ

Zara Home офіційно відмовилася обслуговувати клієнтів українською мовою, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Zara, російська мова, Державна мова, Мовне питання, Українська мова
Zara Фото: facebook/Zara
Zara Фото: facebook/Zara

В той час, коли заборона на російськомовну рекламу набрала чинності, торгова мережа Zara Home заявила покупцеві з Києва, що для України на сайті не передбачено українську мову, лише англійську та російську.

Відповідний лист компанії опублікував сайт "Главком".

Киянин цікавився, чому сайт компанії не дає можливості робити покупки з території України державною мовою. У компанії Zara, яка продає в Україні одяг, домашній текстиль та предмети для дому підтверджують, що українська мова на їхньому сайті недоступна.

У відділі обслуговування клієнтів компанії повідомили, що "для Вашої країни передбачені тільки російська та англійська мови".

Як повідомляли Українські Новини, 25 квітня Рада прийняла закон про забезпечення функціонування української мови як державної.

Раніше Рада збільшила квоти української мови на телебаченні до 90% з 2024.

Тим часом, 49% респондентів, опитаних Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), підтримують переклад всіх російськомовних шкіл на українську мову навчання.

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