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16 січня 2020, четвер, 14:32 8
Економіка 2020-01-16T15:45:02+02:00
Українські Новини
Імпортний газ для України в грудні став дешевший,- Мінекономіки

Імпортний газ для України в грудні став дешевший,- Мінекономіки

Александр Дмитриенко
Мінекономіки, Газ, Імпорт газу, Ціна на газ

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства констатує, що що середня митна вартість імпортованого Україною природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввозу на територію України, у грудні 2019 року скоротилася на 0,4%, або на 0,69 долара/тис. куб. м, до 176,6935 долара/тис. куб. м порівняно з листопадом 2019 року (177,3801 долара/тис. куб. м).

Про це свідчать дані Мінекономіки, передають Українські Новини.

У гривневому еквіваленті середня митна вартість імпортованого Україною газу в грудні скоротилася на 3,4%, або на 146,03 гривні/тис. куб. м, до 4130,6613 гривні/тис. куб. м порівняно з листопадом (4276,6958 гривні/тис. куб. м).

Показники середньої митної вартості імпортного природного газу розраховані за даними періодичних митних декларацій (попереднє декларування).

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