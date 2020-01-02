Новый контракт на транзит газа: Витренко рассказал, сколько "Газпром" будет платить "Нефтегазу"

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что компания "Газпром" (Россия) будет платить "Нефтегазу" не менее 32 долларов за транзит 1 тыс. куб. м газа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд куб. м в 2020 году и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит не менее 32 долларов", - написал Витренко.

Также он добавил, что некорректно сравнивать новый и предыдущий контракты на транзит газа, так как в новом контракте изменился принцип оплаты "Газпромом" услуг газотранспортной системы.

"По старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту - за забронированные мощности на точках входа и выхода", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, Государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с компанией "Газпром" (Россия).

27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.