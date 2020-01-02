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  • Новый контракт на транзит газа: Витренко рассказал, сколько "Газпром" будет платить "Нефтегазу"
02 января 2020, четверг, 15:12 196
Экономика 2020-01-02T15:16:00+02:00
Українські Новини
Новый контракт на транзит газа: Витренко рассказал, сколько "Газпром" будет платить "Нефтегазу"

Новый контракт на транзит газа: Витренко рассказал, сколько "Газпром" будет платить "Нефтегазу"

Ярина Вацяк
Украино-российские отношения, Нефтегаз, Газпром, Транзит газа

Исполнительный директор группы Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что компания "Газпром" (Россия) будет платить "Нефтегазу" не менее 32 долларов за транзит 1 тыс. куб. м газа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Учитывая общий объем гарантированных мощностей (65 млрд куб. м в 2020 году и затем по 40 млрд на следующие 4 года, то есть 225 млрд кубометров за 5 лет), получается, что за тысячу кубометров заранее забронированных мощностей "Газпром" заплатит не менее 32 долларов", - написал Витренко.

Также он добавил, что некорректно сравнивать новый и предыдущий контракты на транзит газа, так как в новом контракте изменился принцип оплаты "Газпромом" услуг газотранспортной системы.

"По старому контракту "Газпром" ежемесячно платил за объем протранспортированного газа, по новому контракту - за забронированные мощности на точках входа и выхода", - подытожил Витренко.

Как сообщали Українські Новини, Государственная компания "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" транспортировал в Европу первые объемы газа по новому транзитному контракту с компанией "Газпром" (Россия).

27 декабря "Нефтегаз" получил от "Газпрома" 2,918 млрд долларов во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

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