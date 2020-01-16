подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 января 2020, четверг, 13:16 47
Финансы 2020-01-16T13:21:31+02:00
Українські Новини
Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций ЕБРР

Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций ЕБРР

Ярина Вацяк
Бизнес, проекты, ЕБРР, Инвестиции

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый проект в Украине в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину превысил 1,1 млрд евро.

Отмечается, что это увеличение масштабов деятельности стало возможным благодаря укреплению настроенности властей страны на проведение комплексных реформ и приверженности этой цели.

Среди стран операций ЕБРР Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов.

680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР.

Новые инвестиции включали в себя поддержку крупных и значительных проектов в секторах общественной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, агробизнеса и фармацевтики.

Поддержка малых и средних предприятий (МСП) также остается для банка одним из стратегических приоритетов в Украине.

В 2019 году ЕБРР предоставил МСП в рамках программы EU4Business прямое финансирование в размере почти 23 млн евро.

Почти 1,3 млн евро было мобилизовано в рамках 160 консалтинговых проектов для МСП.

ЕБРР также инвестировал 149 млн евро в украинскую сеть электропередачи.

Одним из приоритетных направлений деятельности в Украине в прошлом году для банка также оставался агробизнес.

Кредит для компании "Луи Дрейфус Коммодитиз" в размере 35 млн долларов помог этому трейдеру и переработчику сельскохозяйственной продукции создать железнодорожный логистический бизнес в Украине.

Кредиты группам "Кернел" и "Нива" в размере соответственно 48 млн долларов и 12,5 млн долларов помогли этим компаниям отрасли в сферах генерации энергии из возобновляемых источников и управления отходами.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк планирует увеличить лимит на инвестиции украинцев за границу в два раза.

Ранее ЕБРР планировал увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза.

Также ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины.

 

Больше новостей о: Бизнес проекты ЕБРР Инвестиции

Зеленский решил отозвать из Рады проект изменений в Конституцию по децентрализации
Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса
Новости
Бородянский получил 113 тысяч гривен зарплаты, его замы - в два раза больше 13:44 Документ
ОПЗЖ зарегистрировала в Раде постановление об уменьшении зарплаты депутатов 13:43
В 2019 "Укрзализниця" заменила 210 тыс. комплектов постельного белья 13:34
Бойко требует отставки "профана" Гончарука 13:33
Депутатом Рады от "Слуги народа" вместо Венедиктовой стал организатор Atlas Weekend Санченко 13:24
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Набсовет "Укрзализныци" должен немедленно отправить Кравцова в отставку, - нардеп Скичко 20:38
Министр Дубилет получил зарплату за декабрь всего 17 тыс. гривен, не выписывая себе премий и матпомощь 16:01
больше новостей
Министр Коляда выписала себе премию 80 тыс. гривен, матпомощь - 20 тыс. и еще 20 тыс. оздоровительных 16:09 Документ
Министр юстиции Малюська в декабре начислил себе премий на 12 окладов 15:39
Министр обороны Загороднюк выписал себе премию почти в 5 раз больше оклада 15:55
В Израиле арестовали раввина, державшего в рабстве несколько лет 50 женщин и детей 18:50
Министр Соколовская в декабре выписала себе премию за 3 месяца, а также оздоровительные и матпомощь на сумму в 176 тыс. гривен 15:47 Документ
больше новостей
Зеленский утвердил сроки очередных призывов в армию в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok