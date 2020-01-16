Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций ЕБРР

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 новый проект в Украине в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, передают Українські Новини.

В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину превысил 1,1 млрд евро.

Отмечается, что это увеличение масштабов деятельности стало возможным благодаря укреплению настроенности властей страны на проведение комплексных реформ и приверженности этой цели.

Среди стран операций ЕБРР Украина в 2019 году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов.

680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР.

Новые инвестиции включали в себя поддержку крупных и значительных проектов в секторах общественной инфраструктуры, возобновляемой энергетики, агробизнеса и фармацевтики.

Поддержка малых и средних предприятий (МСП) также остается для банка одним из стратегических приоритетов в Украине.

В 2019 году ЕБРР предоставил МСП в рамках программы EU4Business прямое финансирование в размере почти 23 млн евро.

Почти 1,3 млн евро было мобилизовано в рамках 160 консалтинговых проектов для МСП.

ЕБРР также инвестировал 149 млн евро в украинскую сеть электропередачи.

Одним из приоритетных направлений деятельности в Украине в прошлом году для банка также оставался агробизнес.

Кредит для компании "Луи Дрейфус Коммодитиз" в размере 35 млн долларов помог этому трейдеру и переработчику сельскохозяйственной продукции создать железнодорожный логистический бизнес в Украине.

Кредиты группам "Кернел" и "Нива" в размере соответственно 48 млн долларов и 12,5 млн долларов помогли этим компаниям отрасли в сферах генерации энергии из возобновляемых источников и управления отходами.

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк планирует увеличить лимит на инвестиции украинцев за границу в два раза.

Ранее ЕБРР планировал увеличить инвестиции в экономику Украины в 2 раза.

Также ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины.