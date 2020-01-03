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03 января 2020, пятница, 14:00 28
Силовые структуры 2020-01-03T14:45:02+02:00
Українські Новини
Существенные нарушения: Венедиктова раскрыла подробности работы ГБР при Трубе

Существенные нарушения: Венедиктова раскрыла подробности работы ГБР при Трубе

Надежда Комендантова
ГБР, Роман Труба, Ирина Венедиктова, Нарушения

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, которая намерена инициировать увеличение количества следователей по делам Майдана, заявила о существенных нарушениях в работе бюро.

Об этом она сообщила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушения как организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - сказала она.

Нарушения касаются работы следователей, например, отсутствия кабинетов для проведения допросов, а также комнат для хранения вещественных доказательств.

Она заявила, что при наличии специального технического оборудования, отсутствуют специалисты, которые его могут использовать.

Также Венедиктова указала, что в 4 управлениях оперативных подразделений работают исключительно руководители управлений.

Она заявила, что хочет исправить ситуацию как можно быстрее.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора Венедиктову.

Поэтому она решила сложить полжномочия депутата Верховной Рады.

Труба считает, что Венедиктова увольняет "чужих" ей работников, несмотря на их профессионализм.

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