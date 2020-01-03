Существенные нарушения: Венедиктова раскрыла подробности работы ГБР при Трубе

Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, которая намерена инициировать увеличение количества следователей по делам Майдана, заявила о существенных нарушениях в работе бюро.

Об этом она сообщила в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Сразу после моего назначения во время ознакомления с работой бюро были установлены существенные нарушения как организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и кадровым и техническим обеспечением", - сказала она.

Нарушения касаются работы следователей, например, отсутствия кабинетов для проведения допросов, а также комнат для хранения вещественных доказательств.

Она заявила, что при наличии специального технического оборудования, отсутствуют специалисты, которые его могут использовать.

Также Венедиктова указала, что в 4 управлениях оперативных подразделений работают исключительно руководители управлений.

Она заявила, что хочет исправить ситуацию как можно быстрее.

Как сообщали Українськi Новини, 27 декабря Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР и назначил врио директора Венедиктову.

Поэтому она решила сложить полжномочия депутата Верховной Рады.

Труба считает, что Венедиктова увольняет "чужих" ей работников, несмотря на их профессионализм.