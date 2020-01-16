підписатися на розсилку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
16 січня 2020, четвер, 12:38 17
Судова влада 2020-01-16T14:00:03+02:00
Українські Новини
ДБР відкрило справу проти Труби щодо можливого розголошення даних досудового розслідування

ДБР відкрило справу проти Труби щодо можливого розголошення даних досудового розслідування

Елизавета Драбкина
ДБР, Розголошення даних досудового слідства, Роман Труба
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня
Роман Труба. Фото: Дзеркало тижня

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування колишнім директором ДБР Романом Трубою і начальником прес-служби бюро Максимом Білоусенком.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

"За фактами, вказаними у вашому запиті слідчими Державного бюро розслідувань, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2019 .... до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості та розпочате кримінальне провадження", - йдеться в ньому.

Раніше в суд надійшла скарга від заявниці, в якій вона поскаржилася на бездіяльність ДБР з розслідування можливого правопорушення Труби і Білоусенко.

Заявниця повідомила, що 17 вересня звернулася в ДБР про вчинення тоді ще в. о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Держбюро, вже колишнім директором бюро та іншими співробітниками ДБР кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування) Кримінального кодексу, але їй відмовили у відкритті кримінального провадження.

Разом з тим на початку жовтня суд задовольнив її скаргу і зобов'язав ДБР завести справу на Трубу і Білоусенко.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати записи з можливою участю Труби.

Раніше тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Венедіктова Ірина заявила про істотні порушення в роботі бюро.

Також Звіробій після допиту в ГБР подала заяву на Трубу.

Більше новин про: ДБР Розголошення даних досудового слідства Роман Труба

Зеленський вирішив відкликати з Ради проект змін до Конституції щодо децентралізації
Рада в першому читанні проголосувала за легалізацію грального бізнесу
Новини
Тимошенко виступає за зміну влади через некомпетентність 14:11
ОПЗЖ зареєструвала в Раді постанову про зменшення зарплати депутатів 13:43
Бородянський отримав 113 тисяч гривень зарплати, його заступники - вдвічі більше 13:43
У 2019 "Укрзалізниця" замінила 210 тис. комплектів постільної білизни 13:41
Бойко вимагає відставки "профана" Гончарука 13:33
більше новин
Глава Мінцифри Федоров в грудні заробив більше прем'єра Гончарука 16:05
Гончарук в грудні заробив майже в чотири рази більше окладу 16:09 Документ
Україна продовжує імпортувати російську електроенергію, що знищує вітчизняну енергетику, - Волинець 13:05
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
Садиба Януковича. Фото: Страна
Янукович і його співмешканка в Сочі будують нове "Межигір'я" і крадуть воду у місцевих жителів, - ЗМІ 11:44
більше новин
Міністр Коляда виписала собі премію 80 тис. гривень, матеріальна допомога - 20 тис. і ще 20 тис. оздоровчих 18:18 Документ
Премії, надбавки, матеріальна допомога та оздоровчі - хто з міністрів отримав більше всіх у грудні 18:00 Інфографіка
Міністр Пристайко в грудні виписав собі оздоровчі та матеріальну допомогу на вирішення побутових проблем в 110 тис. гривень 18:14 Документ
Лікарі заборонили Милованову спілкуватися з людьми 15:59
В Кабміні встановили 200-відсоткові премії для топ-чиновників 13:20
більше новин
Зеленський затвердив строки чергових призовів в армію в 2020
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok