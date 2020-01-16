ДБР відкрило справу проти Труби щодо можливого розголошення даних досудового розслідування

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо можливого розголошення даних досудового розслідування колишнім директором ДБР Романом Трубою і начальником прес-служби бюро Максимом Білоусенком. Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин. "За фактами, вказаними у вашому запиті слідчими Державного бюро розслідувань, на виконання ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 02.10.2019 .... до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості та розпочате кримінальне провадження", - йдеться в ньому. Раніше в суд надійшла скарга від заявниці, в якій вона поскаржилася на бездіяльність ДБР з розслідування можливого правопорушення Труби і Білоусенко. Заявниця повідомила, що 17 вересня звернулася в ДБР про вчинення тоді ще в. о. начальника відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ Держбюро, вже колишнім директором бюро та іншими співробітниками ДБР кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 387 (розголошення даних досудового розслідування) Кримінального кодексу, але їй відмовили у відкритті кримінального провадження. Разом з тим на початку жовтня суд задовольнив її скаргу і зобов'язав ДБР завести справу на Трубу і Білоусенко. Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро розслідувати записи з можливою участю Труби. Раніше тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Венедіктова Ірина заявила про істотні порушення в роботі бюро. Також Звіробій після допиту в ГБР подала заяву на Трубу.