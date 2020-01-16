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16 января 2020, четверг, 12:01 95
Верховная Рада и партии 2020-01-16T13:47:12+02:00
Українські Новини
Рада приняла закон о среднем образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств

Рада приняла закон о среднем образовании с 3 моделями изучения украинского языка для нацменьшинств

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Среднее образование, Украинский язык, Нацменьшинства

Верховная Рада приняла закон о полном общем среднем образовании, который включает 3 модели имплементации языковых норм закона об образовании для национальных меньшинств.

За принятие законопроекта №0901 в целом проголосовали 327 депутатов, при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно документу, первая модель предусматривает возможность преподавания на языке меньшинства всех предметов с 1-го по 11-й (12-й) класс наряду с украинским языком.

Эта модель будет действовать для нацменьшинств с уязвимыми языками, то есть тех, которые не имеют собственного государства для развития языковой терминологии, а также для тех, которые не живут в своей языковой среде.

Вторая модель предусмотрена для нацменьшинств, язык которых относится к языкам Европейского Союза.

Так, с 1-го по 4-й класс обучение будет на языке нацменьшинства с изучением украинского языка, а с 5 класса - от 20% обучения на украинским языке с ежегодным увеличением его объема до не менее 40% в 9-м классе.

Для старшей школы предусмотрено не менее 60% объема обучения на украинском.

Третья модель - для нацменьшинств, материнский язык которых относится к одной из украинских языковых семей, а также проживающих преимущественно в своей языковой среде.

К таким языкам относится русский.

Дети, которые будут учиться по этой модели, будут переходить на изучение предметов на украинском языке (не менее 80% времени) сразу после 5-го класса.

Среди прочего документ предусматривает, что количество учеников в классе (наполняемость класса) не может составлять менее 5 учеников и больше 24 учеников, получающих начальное образование; 30 учеников, получающих базовое или профильное среднее образование.

Также законопроект предусматривает выбор директоров школ на конкурсной основе и медицинскую подготовку учителей.

Документом также предусмотрено, что учителя, проработавшие 2 года, имеют право на прохождение сертификации и после получения соответствующего документа получать ежемесячно надбавку в размере 20% от оклада.

Как сообщали Українські Новини, переходной период обучения нацменьшинств на родных языках, являющихся официальными в ЕС, продлили. 


В апреле Рада приняла закон об украинском языке

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