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17 мая 2019, пятница, 19:01 591
Общество 2019-05-17T19:14:28+03:00
Українські Новини
Переходной период обучения нацменьшинств на родных языках, являющихся официальными в ЕС, продлили

Переходной период обучения нацменьшинств на родных языках, являющихся официальными в ЕС, продлили

Верховная Рада продлила до 2023 года переходный период обучения национальных меньшинств на родных языках, являющихся официальными языками Европейского Союза.

Об этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.

Указано, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и которые начали получения общего среднего образования до 1 сентября 2018 на языке соответствующего национального меньшинства Украины, до 1 сентября 2023 продолжают получать такое образование с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.

При этом для коренных народов и других национальных меньшинств переходный период остается до 2020 года, как это предусмотрено действующей редакцией закона "Об образовании".  

На данный момент официальными языками ЕС признаны 24, в том числе венгерский.

Как сообщали Українськi Новини, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал Порошенко и 16 мая он был официально опубликован.

Он вступает в силу 16 июля, а некоторые его нормы – позже.

Также Рада обязала абитуриентов сдавать внешнее оценивание только на украинском языке с 2030.

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