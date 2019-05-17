Переходной период обучения нацменьшинств на родных языках, являющихся официальными в ЕС, продлили

Верховная Рада продлила до 2023 года переходный период обучения национальных меньшинств на родных языках, являющихся официальными языками Европейского Союза.\r\nОб этом говорится в законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который официально опубликован 16 мая.\r\nУказано, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам Украины, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, и которые начали получения общего среднего образования до 1 сентября 2018 на языке соответствующего национального меньшинства Украины, до 1 сентября 2023 продолжают получать такое образование с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.\r\nПри этом для коренных народов и других национальных меньшинств переходный период остается до 2020 года, как это предусмотрено действующей редакцией закона "Об образовании". \r\nНа данный момент официальными языками ЕС признаны 24, в том числе венгерский.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал Порошенко и 16 мая он был официально опубликован.\r\nОн вступает в силу 16 июля, а некоторые его нормы – позже.\r\nТакже Рада обязала абитуриентов сдавать внешнее оценивание только на украинском языке с 2030.