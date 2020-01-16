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16 января 2020, четверг, 10:11 200
Общество 2020-01-16T19:00:38+02:00
Українські Новини
Вступил в силу запрет на русскоязычную рекламу: какие штрафы

Вступил в силу запрет на русскоязычную рекламу: какие штрафы

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Реклама, Запрет, Русскоязычная реклама
Наружная реклама. Фото:
Наружная реклама. Фото: "112 Украина"

С 16 января в Украине вступила в силу одна из норм закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Юрист компании "Астерс" Елена Кожокар поясняет, что нововведения касаются абсолютно всей внутренней и внешней рекламы. Об этом она рассказала "thepage".

Речь идет о статье, которая обязывает транслировать всю рекламу в Украине исключительно на государственном языке. Это касается не только офлайна, а и телевидения, радио и интернета.

По словам Кожокар, нововведения касаются абсолютно всей внутренней и внешней рекламы. Они, в частности, затрагивают как объявления на билбордах и рекламных плоскостях (к примеру, в магазинах), так и рекламу в YouTube, Google и на прочих сайтах.


Есть исключения

Исполнительный директор Всеукраинской рекламной коалиции Максим Лазебник говорит, что рекламные вывески на украинском языке могут дублироваться на русском. Также не очень усложнили жизнь и локальным СМИ — они имеют право транслировать рекламу на том языке, который является основным в их продукте.

"Сейчас рекламные агентства могут потратиться на перевод рекламы с русского языка на украинский. Ведь выделять дополнительный бюджет на перевод могут только на национальную рекламу (как было в 2004 году), а последняя сейчас в стране и так вся на государственном языке", - говорит Лазебник.

Лазебник также уточняет, что могут возникнуть сложности с контролем русской рекламы в интернете.

По мнению директора Nostra Communication Group Дмитрия Кутового, на заработке заказчиков и рекламных агентств положения концептуально не отразятся, а вот на креативщиках — да. Ведь они будут обязаны придумывать более оригинальную рекламу, соответственно, получат больше работы и заработка.

Штрафы

По словам Кожокар, за нарушения этого положения первый раз можно отделаться предупреждением и требованием убрать подобную рекламу. А вот если закон нарушили два и более раз, то нужно будет заплатить штраф, который составит от 3,4 тыс. гривен до 5,1 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в Украине разрешат рекламодателям сравнивать товары с конкурентами

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