Гривна на межбанке после праздника обвалилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 7 коп. в среду снизился на 4 коп. до 24,04 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,95-23,98 UAH\/USD, затем котировки выросли до 24,00-24,04 UAH\/USD, после чего установились на уровне 24,02-24,05 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,26% с 23,74 UAH\/USD до 24,04 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 января, на 5,47 коп. до 23,9666 UAH\/USD. Ранее эксперты рассказали о том, какие изменения в главных экономических показателях можно ожидать в первом квартале 2020 года: как изменятся средние зарплаты, цены на бензин и газ, курс гривны к доллару. Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,39 коп. до 24,1789 UAH\/USD, курс покупки повысился на 1,25 коп. до 23,8380 UAH\/USD.