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15 января 2020, среда, 18:15 159
Экономика 2020-01-15T19:30:03+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке после праздника обвалилась

Гривна на межбанке после праздника обвалилась

Анна Рудык
Курс валют, Курс гривны, Межбанк
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления во вторник на 7 коп. в среду снизился на 4 коп. до 24,04 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,95-23,98 UAH/USD, затем котировки выросли до 24,00-24,04 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,02-24,05 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 1,26% с 23,74 UAH/USD до 24,04 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 января, на 5,47 коп. до 23,9666 UAH/USD.

Ранее эксперты рассказали о том, какие изменения в главных экономических показателях можно ожидать в первом квартале 2020 года: как изменятся средние зарплаты, цены на бензин и газ, курс гривны к доллару.

Тем временем в среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 2,39 коп. до 24,1789 UAH/USD, курс покупки повысился на 1,25 коп. до 23,8380 UAH/USD.

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