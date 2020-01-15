Австралии понадобится около 100 лет для восстановления после пожаров

Пожары в Австралии, унесшие жизни более полмиллиарда животных, не оставили равнодушными никого. Из -за масштабных пожаров погибло около 28 человек, и на восстановление континента потребуется около 100 лет. Об этом передает The Sun.

Также отмечается, что шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Из-за масштабных лесных пожаров в Австралии загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Австралии понадобится 100 лет, чтобы занять свое исходное состояние, которое было до пожаров, - заявил начальник пожарной охраны Мик Кларк.

Несколько недель назад сообщалось, что несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

Агентство NASA сообщило, что дым от пожаров уже был замечен в Южной Америке, а небо там было слишком туманным.

Представитель NASA сообщил BBC, что пожары были настолько велики, что они вызвали "необычайно большое" количество вызванных огнем гроз, послав дым в стратосферу на 11 миль.

Также представитель NASA рассказал, что оказавшись в стратосфере, дым может распространяться за тысячи километров от своего источника, влияя на атмосферные условия во всем мире.

Как сообщали Українські Новини, в Австралии ожидают новую волну лесных пожаров.

Кроме того, из-за засухи на континенте отстреляют 10 тысяч верблюдов.

Также власти Австралии подозревают сорок несовершеннолетних в инициировании лесных пожаров всего континента.