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15 января 2020, среда, 16:31 74
Политика 2020-01-15T16:45:02+02:00
Українські Новини
Офис генпрокурора призывает Кабмин реформировать уголовно-исполнительную медицину

Офис генпрокурора призывает Кабмин реформировать уголовно-исполнительную медицину

Влада Билоус
Влада Билоус
Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Алексей Гончарук

Офис генерального прокурора призывает Кабинет Министров реформировать уголовно-исполнительную медицину.

Об этом говорится в заявлении на сайте офиса, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, генеральный прокурор Руслан Рябошапка призвал премьер-министра Алексея Гончарука вмешаться в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины.

Отмечается, что процесс передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен.

"В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере", - говорится в сообщении.

Согласно данным Офиса генпрокурора, такое положение дел не способствовало уменьшению смертности, а наоборот.

Так, за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев).

Это может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать нарушение требований Конвенции о защите прав человека.

Как сообщали Українськi Новини, сотрудницу Генпрокуратуры задержали на распространении наркотиков.

Офис Генпрокурора расследует авиакатастрофу в Иране как умышленное убийство.

Генпрокуратура открыла дело против Трубы.

 

 

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