Офис генпрокурора призывает Кабмин реформировать уголовно-исполнительную медицину

Офис генерального прокурора призывает Кабинет Министров реформировать уголовно-исполнительную медицину. Об этом говорится в заявлении на сайте офиса, передают Українськi Новини. Согласно сообщению, генеральный прокурор Руслан Рябошапка призвал премьер-министра Алексея Гончарука вмешаться в ситуацию с торможением реформы уголовно-исполнительной медицины. Отмечается, что процесс передачи функций оказания медицинской помощи осужденным и заключенным от Министерства юстиции в Министерство здравоохранения Украины пока фактически не завершен. "В последнее время ответственные центральные органы исполнительной власти не проявили должной активности и фактически затормозили процесс, что крайне негативно повлияло на состояние соблюдения конституционных прав заключенных на охрану здоровья и привело к систематичности нарушений требований законодательства в этой сфере", - говорится в сообщении. Согласно данным Офиса генпрокурора, такое положение дел не способствовало уменьшению смертности, а наоборот. Так, за последний год наблюдается рост смертности почти на 7% (517 случаев). Это может быть основанием для Европейского суда по правам человека констатировать нарушение требований Конвенции о защите прав человека. Как сообщали Українськi Новини, сотрудницу Генпрокуратуры задержали на распространении наркотиков. Офис Генпрокурора расследует авиакатастрофу в Иране как умышленное убийство. Генпрокуратура открыла дело против Трубы.