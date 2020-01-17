Лютые морозы и засуха: синоптик дал устрашающий прогноз на весну и лето в Украине

Настоящая зима-2020 в Украине пока так и не началась, несмотря на то, что прошла ее календарная половина. Как не порадовала она обещанными морозами и снегопадами, так и будущая весна, согласно прогнозам синоптиков, не будет традионно теплой и ранней.

Такой неутешительный прогноз дал известный народный синоптик Леонид Горбань, пишет РБК-Украина.

По словам погодного эксперта, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху. Дождей, по словам синоптика, ожидать не стоит. Это связано не в последнюю очередь с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. А весна в этот год очень холодная, особенно - ее первая половина.

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков", - отметил Горбань.

Правда, успокоил синоптик, июнь и июль компенсируют дефицит осадков. В первые месяцы лета Украину ожидают частые дожди, которые также принесут в страну легкую прохладу.

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Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.