подписаться на рассылку
23.8 24.2
25.75 26.85
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Лютые морозы и засуха: синоптик дал устрашающий прогноз на весну и лето в Украине
17 января 2020, пятница, 05:50 423 Инфографика
Жизнь 2020-01-17T05:50:01+02:00
Українські Новини
Лютые морозы и засуха: синоптик дал устрашающий прогноз на весну и лето в Украине

Лютые морозы и засуха: синоптик дал устрашающий прогноз на весну и лето в Украине

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, Погода весной, весна-2020, погода летом, лето-2020, погода в Киеве, погода в Украине, долгосрочный прогноз погоды, Прогноз, Погода
Весна. Фото: mignews.com.ua
Весна. Фото: mignews.com.ua

Настоящая зима-2020 в Украине пока так и не началась, несмотря на то, что прошла ее календарная половина. Как не порадовала она обещанными морозами и снегопадами, так и будущая весна, согласно прогнозам синоптиков, не будет традионно теплой и ранней. 

Такой неутешительный прогноз дал известный народный синоптик Леонид Горбань, пишет РБК-Украина.

По словам погодного эксперта, жителей нашей страны ждут морозы в марте, а последний месяц весны принесет засуху. Дождей, по словам синоптика, ожидать не стоит. Это связано не в последнюю очередь с тем, что по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. А весна в этот год очень холодная, особенно - ее первая половина.

"До середины марта будут держаться сильные морозы. В апреле - холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май - жаркий и засушливый, в середине - более двух недель без осадков", - отметил Горбань.

Правда, успокоил синоптик, июнь и июль компенсируют дефицит осадков. В первые месяцы лета Украину ожидают частые дожди, которые также принесут в страну легкую прохладу.

Погода в Киеве на 2 недели. График: МетеопрогПогода в Киеве на 2 недели. График: Метеопрог

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.

Больше новостей о: Прогноз погоды Погода весной весна-2020 погода летом лето-2020 погода в Киеве погода в Украине долгосрочный прогноз погоды Прогноз Погода

Снежные заносы и рекордные морозы под вопросом: си...
Резкие смены температуры и поздняя весна: синоптик...
В Украину ворвутся двузначные морозы: синоптики да...
Большие перестановки в России и гигантские зарплат...
Идентифицированы тела всех погибших украинцев при крушении самолета МАУ в Иране
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные
Новости
48 чиновников в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 300 тысяч гривен: полный список 07:01
Гончарук "пропетлял" отставку по "прослушке". Хотя от мемов ему уйти не удалось 07:00 Новости дня
Трубе за декабрь выписали премию и доплаты на 46 тыс. гривен 06:45 Документ
Скалецкая получила тройную премию и надбавки в восемь раз больше оклада 06:00 Документ
НБУ резко обвалил гривну: официальный курс валют на выходные 05:55
больше новостей
У Авакова не могут найти приказ, согласно которому Черновол получила наградной автомат Калашникова 14:35 Документ
ЖК "Центральный" строит новый комплекс по улице Соборной в Ирпене 09:44 Пресс-релиз
У Зеленского примитивное понимание экономических процессов, – прослушка Гончарука 19:26
Zara Home официально отказалась обслуживать клиентов на украинском языке, - СМИ 14:56 Документ
Премьер-министр Алексей Гончарук. Скриншот видео УП
Вместо заседания фракции "Слуги народа" Гончарук поехал к Зеленскому, - депутаты 21:33
больше новостей
Верланов в Одесской области дал старт масштабной антикоррупционной проверке налоговой: детали 17:26
Принятие нового Трудового кодекса и отмена адвокатской монополии повлечет массовые увольнения граждан, не способных защитить свои права, - адвокат Рыжий 18:23
Суд оштрафовал Малюську на 38 тыс. гривен за невыполнение решения суда 12:45
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ 09:16
ВСП готова сотрудничать с международными партнерами относительно проведения конкурса в ВККС 09:49
больше новостей
48 чиновников в Кабмине получили в декабре зарплату от 100 до 300 тысяч гривен: полный список
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok