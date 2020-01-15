Зеленский назвал ориентировочную дату репатриации тел погибших в катастрофе самолета МАУ

Зеленский надеется на репатриацию 19 января тел погибших при катастрофе пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Мы надеемся, что это должно произойти именно 19 января. Возможно, плюс-минус два дня. Но мы поставили такую ​​задачу и перед нашими, и перед иранскими специалистами", - сказал Президент во время встречи с родственниками украинских граждан, погибших в результате катастрофы самолета.

Глава государства сообщил, что в Иране сейчас находятся 10 украинских специалистов, которые работают над идентификацией и возвращением тел погибших в Украину.

Президент отметил, что на данный момент идентифицировано несколько украинских граждан.

Глава государства проинформировал, что поставил задачу вернуть тела погибших в Украину как можно быстрее.

Он также подчеркнул, что на этой неделе каждая семья погибших украинцев получит компенсации от государства в размере 200 тысяч гривен.

Кроме того, Украина будет требовать от Ирана выплат дополнительных компенсаций.

Также Президент пообещал оказать необходимую помощь, связанную с захоронением погибших.

Как сообщали Українськi Новини, главы МИД пяти стран встретятся в Лондоне из-за авиакатастрофы в Иране.

11 января, до окончания работы международной комиссии, Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.