Зеленський назвав орієнтовну дату репатріації тіл загиблих у катастрофі літака МАУ

Зеленський сподівається на репатріацію 19 січня тіл загиблих при катастрофі пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Ми сподіваємося, що це має статися саме 19 січня. Можливо, плюс-мінус два дні. Але ми поставили таке завдання перед нашими, і перед іранськими фахівцями", - сказав Президент під час зустрічі з родичами українських громадян, загиблих в результаті катастрофи літака.

Глава держави повідомив, що в Ірані зараз знаходяться 10 українських фахівців, які працюють над ідентифікацією та поверненням тіл загиблих в Україну.

Президент зазначив, що на даний момент ідентифіковано кілька українських громадян.

Глава держави поінформував, що поставив завдання повернути тіла загиблих в Україну як можна швидше.

Він також підкреслив, що на цьому тижні кожна сім'я загиблих українців отримає компенсацію від держави в розмірі 200 тисяч гривень.

Крім того, Україна буде вимагати від Ірану додаткових виплат компенсацій.

Також Президент пообіцяв надати необхідну допомогу, пов'язану з похованням загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, глави МЗС п'яти країн зустрінуться в Лондоні з приводу авіакатастрофи в Ірані.

11 січня, до закінчення роботи міжнародної комісії, Іран визнав, що збив український літак ракетою.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.