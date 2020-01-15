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15 января 2020, среда, 15:50 12
Происшествия 2020-01-15T16:00:02+02:00
Українські Новини
В Кривом Роге из-за распыления в школе неизвестными газового баллончика эвакуировали 569 человек

В Кривом Роге из-за распыления в школе неизвестными газового баллончика эвакуировали 569 человек

Елизавета Кесельман
Кривой Рог, Эвакуация людей, Распыление баллончика с газом

1 ребенок госпитализирован и 569 эвакуированы в среду из-за распыления неизвестными газового баллончика в школе №115 в Кривом Роге (Днепропетровская область). Об этом сообщила пресс-служба управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Кривом Роге.

В результате происшествия 1 девочка (8-й класс) была госпитализирована в больницу. До приезда пожарных администрация школы эвакуировала 570 детей и 44 сотрудников школы.

Сейчас учебный процесс восстановлен. Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщали Українські Новини, 5 декабря полиция эвакуировала 800 детей из-за пожара в лицее в Кривом Роге.

Также  из-за "потопа" в ТРЦ Ocean Plaza эвакуировали людей,в результате аварии пострадали пассажиры маршрутки, а также посетители ТЦ, всего 9 человек. По данным спасателей, в результате прорыва трубы горячая вода попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ Ocean Plaza, посетителей эвакуировали. 

Кроме того, на Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек.

 

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