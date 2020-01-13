подписаться на рассылку
23.75 24.25
25.75 26.75
˟
  • Новости
  • Мир
  • На Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек
13 января 2020, понедельник, 08:25 22
Мир 2020-01-13T08:45:01+02:00
Українські Новини
На Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек

На Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек

Валерия Драгомирова
извержение вулкана, Вулкан Тааль, Филиппины, Вулкан
Вулкан Тааль. Фото: Instagram/afpphoto
Вулкан Тааль. Фото: Instagram/afpphoto

На Филиппинах эвакуируют десятки тысяч человек из-за высокой активность вулкана Тааль. Об этом сообщает "DW".

12 января вулкан Тааль, расположенный примерно в 80 км к югу от столицы Манила, выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра.

Это свидетельствует о повышении вулканической активности, которая может привести к опасному извержению.

Сообщается, что свои дома вынуждены покинуть более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов Сан-Николас, Балете и Талисай. В общей сложности в провинции Батангас в ближайшие дни эвакуация может затронуть около 300 тысяч человек. Сообщений о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Кроме того, в районе вулкана зафиксировано землетрясение, магнитуда которого достигла уровня 3,9. Уровень опасности в этом регионе за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт Манилы временно прекратил работу. По данным сейсмологов, извержение вулкана может произойти в ближайшие часы или дни.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFP Photo 📷Bullit Marquez - People take photos of a phreatic explosion from the Taal volcano as seen from the town of Tagaytay in Cavite province, southwest of Manila, on January 12, 2020. #volcano #Taalvolcano

Допис, поширений AFP Photo (@afpphoto)

Как сообщали Українські Новини, в Мексике проснулся один из крупнейших в мире вулканов

Ранее начал извергаться самый высокий вулкан в Европе.

Больше новостей о: извержение вулкана Вулкан Тааль Филиппины Вулкан

Новости
Зарплаты украинцев вырастут: какие доходы "светят" в 2020 08:45
На Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек 08:25
Самолет Минобороны вернется из Ирана только с телами всех погибших украинцев, - СНБО 08:15
Лицам с инвалидностью с детства увеличат помощь: как изменятся выплаты в 2020 05:50 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
больше новостей
Транспортное происшествие на ж/д станции: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов 15:25
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
Цены на дизтопливо продолжили снижение: С начала года розничные цены на дизтопливо продолжают снижаться и достигли отметки 26,39 гривен/литр 15:25
больше новостей
Янукович начал строить новое "Межигорье" в России, отжимая землю у местных жителей, - СМИ 08:49 Документ
Украинцы смогут получать зарплату на карточку в любом выбранном банке, - Нацбанк 20:46
Страховой стаж 27 лет: ПФУ дал разъяснение о выходе на пенсию в 2020 06:30 Инфографика
График работы, отпуск и договор: что изменится в трудовом законодательстве 05:35
Налог на автомобиль: кому придется заплатить 25 тысяч гривен в 2020 году 08:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok