На Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек

На Филиппинах эвакуируют десятки тысяч человек из-за высокой активность вулкана Тааль. Об этом сообщает "DW". 12 января вулкан Тааль, расположенный примерно в 80 км к югу от столицы Манила, выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра. Это свидетельствует о повышении вулканической активности, которая может привести к опасному извержению. Сообщается, что свои дома вынуждены покинуть более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов Сан-Николас, Балете и Талисай. В общей сложности в провинции Батангас в ближайшие дни эвакуация может затронуть около 300 тысяч человек. Сообщений о пострадавших и жертвах пока не поступало. Кроме того, в районе вулкана зафиксировано землетрясение, магнитуда которого достигла уровня 3,9. Уровень опасности в этом регионе за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт Манилы временно прекратил работу. По данным сейсмологов, извержение вулкана может произойти в ближайшие часы или дни. Переглянути цей допис в Instagram AFP Photo 📷Bullit Marquez - People take photos of a phreatic explosion from the Taal volcano as seen from the town of Tagaytay in Cavite province, southwest of Manila, on January 12, 2020. #volcano #Taalvolcano Допис, поширений AFP Photo (@afpphoto) 12 Січ 2020 р. о 12:13 PST Как сообщали Українські Новини, в Мексике проснулся один из крупнейших в мире вулканов. Ранее начал извергаться самый высокий вулкан в Европе.