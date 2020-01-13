На Филиппинах из-за высокой активности вулкана эвакуированы тысячи человек

На Филиппинах эвакуируют десятки тысяч человек из-за высокой активность вулкана Тааль. Об этом сообщает "DW".

12 января вулкан Тааль, расположенный примерно в 80 км к югу от столицы Манила, выпустил столб пепла, высота которого достигла одного километра.

Это свидетельствует о повышении вулканической активности, которая может привести к опасному извержению.

Сообщается, что свои дома вынуждены покинуть более шести тысяч жителей из наиболее близких к вулкану населенных пунктов Сан-Николас, Балете и Талисай. В общей сложности в провинции Батангас в ближайшие дни эвакуация может затронуть около 300 тысяч человек. Сообщений о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Кроме того, в районе вулкана зафиксировано землетрясение, магнитуда которого достигла уровня 3,9. Уровень опасности в этом регионе за день вырос с двух до четырех по пятибалльной шкале. Аэропорт Манилы временно прекратил работу. По данным сейсмологов, извержение вулкана может произойти в ближайшие часы или дни.

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