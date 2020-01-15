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15 января 2020, среда, 21:00 36 Карта
Общество 2020-01-15T21:30:02+02:00
Українські Новини
Перепад температур в 19 градусов и туманы: прогноз погоды на четверг

Перепад температур в 19 градусов и туманы: прогноз погоды на четверг

Надежда Комендантова
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16 января в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+7 градусов, во Львовской и Ивано-Франковской областях до +9 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью -6…-11 градусов, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +5…+7 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +2…+4 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-4 градуса, днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+3 градуса, днем +1…+6 градусов, в Одесской области до +9 градусов. В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем +3…+8 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью -1…+1 градус, днем +5…+7 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали прогноз до конца января с 20-ти градусными морозами.

Также в Украину пришли циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды.

Тем временем, на Крещение придут холода: синоптик предупредила о резкой смене погоды в конце недели.

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