Семьям погибших в крушении самолета МАУ выплатят по 200 тыс. гривен в течение недели, - Гончарук

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал в telegram-канале, комментируя решения, принятые на заседании Кабмина в среду, передают Українськi Новини.

"Правительство в течение недели выплатит семьям погибших граждан Украины по 200 тыс. гривен помощи. Единовременная материальная помощь от государства из резервного фонда будет предоставлена ​​до получения семьями всех страховых выплат", - написал он.

Гончарук отметил, что государство окажет всестороннюю поддержку, в том числе юридическую и финансовую, родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране.

Он заверил, что правительство проконтролируем надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией, согласно которой каждая семья погибшего украинца должна получить выплату в размере 250 тыс. СПЗ (специальные права заимствований), что составляет приблизительно 345 тыс. долларов.

Также Украина настаивает на компенсациях от правительства Ирана через дипломатические каналы и международные органы юрисдикции.

Распоряжение Кабмина предусматривает выделение 2,2 млн гривен: 1,8 млн гривен Министерству инфраструктуры и 0,4 млн гривен Министерству социальной политики для выделения помощи семьям погибших.

Как сообщали Українськi Новини, 11 января Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой. Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Напомним, после авиакатастрофы с самолетом МАУ в Иране произошли столкновения между силовиками и протестующими.