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15 января 2020, среда, 09:16 195
Политика 2020-01-15T10:00:05+02:00
Українські Новини
Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ

Сегодня "Слуга народа" заслушает Кабмин относительно премий и надбавок чиновников, - СМИ

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Слуга народа, Высокие зарплаты, зарплаты чиновников
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада Украины. Фото: Facebook/Слуга народу

Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде намерена заслушать Кабинет Министров относительно премий и надбавок чиновников на своем собрании.

Об этом журналистам сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук, передают Українськi Новини.

"Мы, очевидно, заслушаем на фракции представителей Кабмина относительно таких непомерно высоких премий, особенно это касается госпредприятий и наблюдательных советов, где очень большие премии. Мы, очевидно, это сделаем и на фракции, и на часе вопросов к правительству", - сказала она.

Кравчук не уточнила, когда пройдет соответствующее собрание. Однако источник в партии "Слуга народа" сказал "Стране", что спрашивать о премиях будут в среду, 15 января, в 19:00 на заседании фракции.


Ранее Українські Новини писали, кто из министров получил больше всех в декабре. На первом месте министр иностранных дел Вадим Пристайко. Его заработная плата составила 234 тысячи гривен. 

Также премьер-министр Гончарук рассказал, зачем его министрам космические зарплаты

Кроме того, Гончарук в декабре заработал почти в четыре раза больше оклада.

Больше новостей о: Рада 9 созыва Слуга народа Высокие зарплаты зарплаты чиновников

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