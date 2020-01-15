НАБУ сообщило экс-замминистра экономики Бровченко о подозрении

Национальное антикоррупционное бюро сообщило бывшему заместителю министра экономического развития и торговли Юрию Бровченко, который вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен, о подозрении в растрате государственных средств.

Об этом Українським Новинам сообщил адвокат Бровченко Сергей Стретович.

"НАБУ дополнительно квалифицировала действия Бровченко по ст. 191 Уголовного кодекса", - сказал он.

При этом, по его словам, Бровченко продолжают инкриминировать государственную измену, но дело уже ведет не Служба безопасности Украины, а НАБУ.

В рамках этого дела суд продлил Бровченко обязательства до 18 февраля.

В частности, ему продлен запрет на выезд за границу.

Как сообщали Українськi Новини, 22 октября СБУ задержала Бровченко в аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Ранее Служба безопасности Украины начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Юрия Бровченко, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов в Украине.