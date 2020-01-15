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15 января 2020, среда, 10:59 23 Видео
Общество 2020-01-15T11:30:01+02:00
Українські Новини
В харьковском ТРЦ из контактного зоопарка на волю вырвался молодой лев

В харьковском ТРЦ из контактного зоопарка на волю вырвался молодой лев

Таня Войтюк
Зоопарк, Лев, Харьков, Побег из зоопарка
Львенок. Фото: pixabay
Львенок. Фото: pixabay

Посетители харьковского торгово-развлекательного центра Sun Mall в Основянском районе, Харьков, засняли на камеру львенка, который убежал из контактного зоопарка и бегал в торговом зале.

Видео опубликовано на странице "ХС Харьков" в Facebook.

"В "Sun Mall" на Одесской снова побег из контактного зоопарка. На этот раз пугать посетителей выскочил Симба", - говорится в комментарии.

Очевидцы сообщили, что хищник агрессии не проявлял, а игрался с розеткой возле входа в контактный зоопарк.

В контактном зоопарке находится около 40 животных, среди которых есть кролики, морские свинки, попугаи, обезьяны, а также 6-месячный львенок Симба.

Как сообщали Українські Новини,

 что 29 декабря, на территории заброшенного клуба зоозащитники обнаружили брошенных тигров, которые были в грязи и фекалиях.

Тем временем Одесский зоопарк купил краснокнижное животное за 100 тысяч гривен.

Напомним, во Франции из зоопарка Сен-Мартен-ла-Плену, через сломанные недавними снегопадами ветви деревьев, сбежал один из последних представителей Красных панд.

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