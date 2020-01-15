Чуть выше чем в Молдове: Украина заняла 15 место в рейтинге минимальных зарплат в мире

В то время как министры в Украине резко поднимают себе заработные платы, обычным людям приходится выживать на минимальную зарплату, которая по итогам исследования составила 3802,01 грн.

О том, где и какие минимальны зарплаты в мире сообщает Picodi.

Исследование охватило 54 страны, в которых существует установленная законодательными органами минимальная зарплата. В результате анализа выяснилось, что налоговая нагрузка в разных странах заметно отличается. Например, на Филиппинах и в Гонконге минимальная заработная плата не облагается налогом вообще, в других же странах разница в зарплате до уплаты налогов и после достигает 40% (Румыния). Чтобы сравнение зарплат было обоснованным, в исследовании учитывали деньги, которые человек, работающий за минимальную зарплату, реально получает на счет либо на руки.

В 2020 году самый большой рост МЗП мы зафиксировали в Нигерии (64,8%). Однако в пересчете на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остается одним из самых низких в мире (74 $). В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года.

Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. В 2020 году сумма на руки выросла на 13,2% по сравнению в прошлым годом (3802,01 грн против 3359,26 грн). В соседней Беларуси — 13,6%, в Польше — 14,9%, в России — 7,5%, а в Германии — 1,9%.

Как сообщали Українські Новини, с Нового года в Украине выросли пенсии, зарплаты и соцвыплаты, а газ подешевел.

Также в 2020 году украинцам "светят" дополнительные доходы.