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15 січня 2020, середа, 08:41 22
Кабмін 2020-01-15T11:00:05+02:00
Українські Новини
Щоб не грабували країну - прем'єр пояснив, навіщо його міністрам космічні зарплати

Щоб не грабували країну - прем'єр пояснив, навіщо його міністрам космічні зарплати

Валерия Драгомирова
Кабмін, Олексій Гончарук, зарплаты чиновников, Зарплаты
Гончарук Олексій. Фото: КМУ
Гончарук Олексій. Фото: КМУ

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пояснив різке збільшення зарплат міністрів Кабміну і їх заступників тим, що за допомогою високої зарплати уряд пішов від тіньових схем.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами прем'єр-міністра, в Україні багато років чиновники офіційно отримували по кілька тисяч гривень, а за тіньовими схемами крали десятки і сотні мільйонів доларів або отримували зарплати в конвертах.

"Їм не потрібна була офіційна висока зарплата, тому що вони, офіційно прибіднялись, за лаштунками грабували країну і людей. Українців просто обманювали. Ми припинили порочну практику тіньових схем і відкатів в уряді. Наш уряд - перший, міністри якого живуть так, як і представники влади в будь-якій цивілізованій країні: на зарплату від платників податків. Дані щодо зарплат, які отримують міністри, абсолютно відкриті", - написав Гончарук.

Також прем'єр додав, що держслужбовці всіх рівнів повинні отримувати гідну зарплату, щоб у них не було спокуси зловживати своїм службовим становищем.


Як повідомляли Українські Новини, депутати викличуть до себе міністрів і запитають їх про величезні премії.

Тим часом Гончарук в грудні заробив майже у чотири рази більше окладу.

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