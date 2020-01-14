Прославление антисемитов и убийц евреев не является внутренним делом страны, - МИД Израиля

В связи с почтением памяти лидера Организации украинских националистов в первой половине ХХ века Степана Бандеры в Киеве Министерство иностранных дел Израиля заявляет, что прославление антисемитов и убийц евреев не является внутренним делом страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа Израиля, передают Українськi Новини.

"Сохранение памяти о Холокосте и борьбе с антисемитизмом, включая прославление антисемитов и убийц евреев, не является внутренним делом любой страны", - говорится в нем.

МИД считает, что каждый израильский дипломат имеет определенные обязанности и ответственности, связанные с этим вопросом.

Как сообщали Українськi Новини, Бужанский назвал Бандеру террористом.

Ранее послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках.

Также посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о деятелях ОУН.

А СМИ сообщали, что в Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму.