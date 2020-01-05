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05 января 2020, воскресенье, 11:15 3161
Внешняя политика 2020-01-05T12:08:44+02:00
Українські Новини
Трудно поверить: посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о деятелях ОУН

Трудно поверить: посольство Польши раскритиковало слова спикера МИД о деятелях ОУН

Валерия Драгомирова
Польша-Украина, ОУН, Степан Бандера, Екатерина Зеленко
МИД. Фото: оxu.az
МИД. Фото: оxu.az

Посольство Польши в Украине раскритиковало заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Екатерины Зеленко, которая сказала, что каждый народ вправе самостоятельно определять и чествовать своих героев.

Об этом пишет "Европейская правда".

Таким был ответ Зеленко на предыдущее письмо послов Польши и Израиля о чествовании в Украине ряда деятелей, среди которых лидеры ОУН Андрей Мельник и Степан Бандера.

По ее словам, Украина осознает, что "существуют деятели, институты и даже страны, которые заинтересованы в том, чтобы вопрос чествования национальных героев и важных дат и в дальнейшем были предметом раздора между украинцами и другими народами".


В направленном агентству PAP комментарии в субботу посольство Польши в Украине раскритиковал заявление Зеленко.

"Трудно поверить, что такие слова могли прозвучать из уст украинского дипломата", - говорится в заявлении посольства, которое приводит Onet.

В посольстве подчеркнули, что заявление Зеленко не размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

"Если госпожа Зеленко считает, что культ Бандеры или Мельника - это внутреннее дело Украины, то на каком основании Киев обращается (на наш взгляд, обращается справедливо) с инициативой, чтобы Россия признала Голодомор геноцидом и выступает против московской теории "русского мира"? Почему Украина может выражаться, например, о восстановлении памятников УПА в Польше, а Польша должна не высказываться о польских жертвах УПА, которые покоятся в безымянных ямах смерти на территории Украины?" - говорится в заявлении.

"Наиболее трудно поверить, что спикер МИД Украины могла намекать, что заявление послов Польши и Израиля действует в интересах третьей стороны. Польша и лично посол Цихоцкий много раз доказали свое негативное отношение к агрессии России против Украины и действиями на международной арене подтвердили свою поддержку Украине", - возмущается посольство.

Как сообщали Українські Новини, в посольстве Польши возмутились из-за программы о Бандере на UA:Перший. 

Ранее СМИ сообщали, что в Беларуси за символику УПА и портреты Бандеры будут сажать в тюрьму. 

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