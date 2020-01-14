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14 січня 2020, вівторок, 21:47 4
Зовнішня політика 2020-01-14T22:01:33+02:00
Українські Новини
У МЗС України назвали безпідставними звинувачення Ізраїлю в прославленні антисемітизму

У МЗС України назвали безпідставними звинувачення Ізраїлю в прославленні антисемітизму

Елизавета Кесельман
МЗС України, МЗС Ізраїлю, Антисемитізм
Прапор Ізраїлю та України.Фото: mfa.gov.il
Прапор Ізраїлю та України.Фото: mfa.gov.il

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заява Ізраїлю про прославлення Україною антисемітів і вбивць євреїв, заявивши про те, що засуджує будь-які форми антисемітизму. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Мзс.

МЗС України заявило, що Київ засуджує будь-які форми нетерпимості та антисемітизму, а органи влади намагаються боротися з його проявами.

"Збереження історичної пам'яті про трагедію Голокосту в Україні, відновлення історичної справедливості, у тому числі щодо тих, хто боровся за незалежність нашої держави і чию пам'ять на догоду своїм інтересам зганьбила пропагандистська машина СРСР, і надалі залишатимуться важливими напрямами державної політики України", – йдеться в повідомленні.

Міністерство акцентувало увагу на тому, що цивілізовані нації повинні вшановувати всіх загиблих, а дискусії залишити для істориків і експертів.

Раніше посли Польщі та Ізраїлю засудили героїзацію Бандери, Мельника і Липи, звинувативши в етнічних чистках.

Також посольство Польщі розкритикував слова речника МЗС про діячів ОУН.

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