Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране

Верховная Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране 8 января.За принятие проекта постановления №2726 за основу и в целом проголосовали 368 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.Парламентарии выражают соболезнования семьям погибших, парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а также коллективу авиакомпании МАУ.Рада ожидает официального извинения Ирана за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность за произошедшее.Депутаты также призывают мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установлении всех виновных, их надлежащем наказании, возвращении тел погибших и осуществлении иранской стороной всех компенсационных выплат.Кроме этого, Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ICAO) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также просит международных партнеров совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.Также в заявлении парламент обращается к украинским властям с просьбой информировать общество о ходе расследования крушения самолета рейса МАУ PS752.Как сообщали Українськi Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение.Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.Также, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.