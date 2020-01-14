Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране

Верховная Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране 8 января.

За принятие проекта постановления №2726 за основу и в целом проголосовали 368 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.



Парламентарии выражают соболезнования семьям погибших, парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а также коллективу авиакомпании МАУ.



Рада ожидает официального извинения Ирана за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность за произошедшее.



Депутаты также призывают мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установлении всех виновных, их надлежащем наказании, возвращении тел погибших и осуществлении иранской стороной всех компенсационных выплат.



Кроме этого, Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ICAO) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также просит международных партнеров совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.



Также в заявлении парламент обращается к украинским властям с просьбой информировать общество о ходе расследования крушения самолета рейса МАУ PS752.



Как сообщали Українськi Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение.



Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.



Также, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.



При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.