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14 января 2020, вторник, 17:12 92
Верховная Рада и партии 2020-01-14T17:34:03+02:00
Українські Новини
Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране

Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение самолета МАУ в Тегеране

Валерия Драгомирова
Рада 9 созыва, Авиакатастрофа, Крушение самолета, МАУ, Иран
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: ilna.news

Верховная Рада призывает Иран взять полную ответственность за крушение украинского пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране 8 января.

За принятие проекта постановления №2726 за основу и в целом проголосовали 368 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Парламентарии выражают соболезнования семьям погибших, парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе, а также коллективу авиакомпании МАУ.

Рада ожидает официального извинения Ирана за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Иран признать свою полную ответственность за произошедшее.

Депутаты также призывают мировое сообщество и международные организации поддержать Украину в ее настаивании на проведении расследования, установлении всех виновных, их надлежащем наказании, возвращении тел погибших и осуществлении иранской стороной всех компенсационных выплат.

Кроме этого, Рада призывает Международную организацию гражданской авиации (ICAO) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также просит международных партнеров совместно разработать для этого действенные политические и технические механизмы.

Также в заявлении парламент обращается к украинским властям с просьбой информировать общество о ходе расследования крушения самолета рейса МАУ PS752.

Как сообщали Українськi Новини, 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет Boeing украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение.

Вследствие катастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
Члены экипажа и 2 пассажира были гражданами Украины.

Также, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.

Больше новостей о: Рада 9 созыва Авиакатастрофа Крушение самолета МАУ Иран

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