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14 січня 2020, вівторок, 17:25 8
Верховна Рада і партії 2020-01-14T17:26:57+02:00
Українські Новини
Рада закликає Іран взяти повну відповідальність за катастрофу літака МАУ в Тегерані

Рада закликає Іран взяти повну відповідальність за катастрофу літака МАУ в Тегерані

Валерия Драгомирова
Рада 9 скликання, авіакатастрофа, МАУ, Іран
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news
Місце катастрофи літака МАУ в Ірані. Фото: ilna.news

Верховна Рада закликає Іран взяти повну відповідальність за катастрофу українського пасажирського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) в Тегерані 8 січня.

За ухвалення проекту постанови №2726 за основу і в цілому проголосували 368 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Парламентарії висловлюють співчуття сім'ям загиблих, парламентів країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі, а також колективу авіакомпанії МАУ.

Рада очікує офіційного вибачення Ірану за те, що збили українській літак і за загибель його екіпажу і пасажирів, а також закликає Іран визнати свою повну відповідальність за подію.

Депутати також закликають світове співтовариство і міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганнях на проведенні розслідування, встановлення всіх винних, їх належному покаранні, повернення тіл загиблих і здійсненні іранською стороною всіх компенсаційних виплат.

Крім цього, Рада закликає Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) вжити заходів щодо своєчасної оцінки ризиків польотів цивільної авіації з метою запобігання подібних трагедій у майбутньому, а також просить міжнародних партнерів спільно розробити для цього дієві політичні та технічні механізми.

Також у заяві парламент звертається до української влади з проханням інформувати суспільство про хід розслідування катастрофи літака рейсу МАУ PS752.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана пасажирський літак Boeing української авіакомпанії МАУ зазнав аварії.

Внаслідок катастрофи загинули всі 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Члени екіпажу і 2 пасажири були громадянами України.

Також, Іран визнав, що збив ракетою літак МАУ 8 січня.

При цьому командувач Військово-повітряними силами Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що іранські військові сили КВІР помилково збили літак авіакомпанії МАУ.

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