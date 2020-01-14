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14 січня 2020, вівторок, 17:35 8
Економіка 2020-01-14T18:30:03+02:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася до 24 UAH/USD

Гривня на міжбанку зміцнилася до 24 UAH/USD

Валерия Драгомирова
Міжбанківський валютний ринок, Міжбанк, Гривня, долар до гривні, Долар
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 9 коп. у вівторок зміцнився на 7 коп. до 24,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,99-24,03 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,02-24,04 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,99-24,01 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,09% з 23,74 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.

Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.

Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.

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