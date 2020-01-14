Гривня на міжбанку зміцнилася до 24 UAH/USD

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в понеділок на 9 коп. у вівторок зміцнився на 7 коп. до 24,00 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.



За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,99-24,03 UAH/USD, потім котирування зросли до 24,02-24,04 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,99-24,01 UAH/USD.



З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 1,09% з 23,74 UAH/USD до 24,00 UAH/USD.



Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.



У 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.



Раніше в Україні з початку року курс долара побив рекорд у світі за темпами падіння національної валюти. У банку очікують курсовий коридор у межах 22,50-23,50 UAH/USD.



Крім того, банкіри розповіли, скільки буде долар на початку 2020.



Тим часом експерти дали прогноз, що буде з цінами, зарплатами і курсом долара у першому кварталі.