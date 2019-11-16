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16 ноября 2019, суббота, 20:21 15
Кабмин 2019-11-16T20:21:22+02:00
Українські Новини
"Шо курив, шо не курив": Милованов признался в курении марихуаны в США

"Шо курив, шо не курив": Милованов признался в курении марихуаны в США

Марихуана, Курение, Тимофей Милованов, министр экономики
Тимофей Милованов. Скриншот эфира телеканала
Тимофей Милованов. Скриншот эфира телеканала "Прямой"

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался в курении марихуаны в период своего обучения по докторской программе в США.

Об этом он рассказал в интервью в программе "Щасливе інтерв‘ю" на телеканале "Прямой", передают Українськi Новини.

"Скажу вам честно, курил я сигареты 7 раз в жизни. Это когда меня "на слабо" брали в школе... А вот марихуану, скажем, это ж нелегально ее курить, в зависимости от штата... марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это несложно было в школе или в университете. А вот знаете, где я ее курил, и только там? Это когда я в аспирантуре был, на докторской", - сказал Милованов.

При этом он уточнил, что многие американцы-докторанты курят марихуану на постоянной основе, но заявил, что наркотики не оказали на него ожидаемого влияния.

"Что курил, что не курил", - сказал Милованов.

Милованов отметил, что впервые уехал в США в конце 1999 года для учебы по докторской программе в штат Висконсин.

Также он рассказал, что был женат на Кристине Кампани, с которой познакомился в США, она принадлежала к субкультуре "готов".

Министр отмечает, что прожил с ней в браке 4 года, детей с ней не было, и на данный момент они поддерживает отношения.

Кроме того, Милованов рассказал, что ездил ежегодно в танцевальный круиз из Майями со своим другом, родом из Зимбабве.

При этом, по его словам, урок сальсы стоит до 120 долларов за час.

Милованов заявил, что 40-50% своей американской зарплаты отправлял в пенсионные фонды, поэтому на данный момент он оценивает свое состояние в 1 млн долларов, которые он накопил на протяжении 8 лет, находясь на профессорской должности в университетах США.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Милованов заявил, что номер "95 квартала" о Валерии Гонтаревой и поджоге ее дома негативно влияет на инвестклимат в Украине. 

Также  Милованов заявил, что считает книги развлекухой, а не образованием.

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